ANDES (Quito) Diez años después de Angostura, la frontera Ecuador-Colombia se calienta

Tras la firma de la paz, en noviembre de 2016, entre el Gobierno Colombiano y las FARC, Ecuador advirtió el riesgo de la transferencia de la inseguridad a su territorio por bandas ilegales Una década después del bombardeo de Colombia en Angostura contra un campamento clandestino de las FARC, en territorio del Ecuador, la frontera entre ambos países se calienta con los últimos acontecimientos registrados en la zona limítrofe y donde al menos tres militares murieron y un equipo periodístico del diario El Comercio ha sido secuestrado.

El 1 de marzo se cumplieron exactamente los primeros 10 años del ataque militar en el que murió el 'número dos' de la entonces guerrilla de las FARC Raúl Reyes, cuatro estudiantes mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma y uno ecuatoriano.

Consecuentemente, las relaciones bilaterales se tensionaron y cayeron en una crisis diplomática entre el joven gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Álvaro Uribe, pero simultáneamente se abrió el debate de este lado de la frontera sobre la vulnerabilidad del territorio nacional.

Diez bombas racimo GBU-12-Paveway, de 500 libras, fueron lanzadas desde aviones de las fuerzas colombianas, con cooperación de EE.UU. y devastaron el campamento donde Reyes y el grupo pernoctaban.

El impasse concluyó con una disculpa pública de Uribe al mandatario ecuatoriano por la agresión a la soberanía nacional, que tuvo lugar con una cuadrilla de aviones y helicópteros colombianos en una presunta persecución a los insurgentes, aunque luego se conoció que había sido planificada.

En lo sucesivo la frontera se mantenía en una extraña quietud y el clima de hermandad comenzó a reinar cuando los dos países iniciaron los Gabinetes Binacionales y Encuentros Presidenciales, con la adopción de proyectos y acuerdos que marcaban un porvenir diferente para quienes habitaban en estos lares.

La firma en 2016 del acuerdo al paz en la Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, quien era el Ministro de Defensa colombiano cuando el ataque de Angostura, hizo suponer la situación podría complicarse para Ecuador, con el inicio de las operaciones de grupos disidentes de esa guerrilla dedicados al crimen transnacional vinculado al narcotráfico.

El máster en política Pública y especialista en seguridad ciudadana y narcotráfico, Daniel Pontón, señaló a Andes en entrevista reciente que el problema básicamente de la frontera norte es que a partir de la salida de las Farc como grupo armado, se generó un vacío de poder en el territorio y con la ausencia de este actor, hay una especie de Estado sin ley en la frontera, donde varias organizaciones criminales pequeñas consideran que el negocio del narcotráfico es altamente lucrativo y han tenido un crecimiento considerable en los últimos años debido a la producción de hoja de coca en la frontera.

Esta agencia entrevistó al periodista colombiano y corresponsal del medio Telepacífico, Winston Viracacha, quien ha informado sobre las problemáticas fronterizas entre ambos países por más de 23 años y opina que es muy difícil establecer quién está atacando a las Fuerzas Armadas de Ecuador apostadas en la frontera porque “el conflicto es colombiano”.

“En 50 años de guerra, los únicos ataques que hemos conocido son los de ahora, los del 27 de enero y el que está ocurriendo sobre el cordón fronterizo en San Lorenzo (…) más allá que en Putumayo, desde el lado de Angostura, recuerden que fue dado de baja a un cabecilla de las Farc, Raúl Reyes, pero eso no significa que las Farc estuvieran atacando a las fuerzas militares del Ecuador”, remarcó Viracacha.

Una década después de Angostura

Desde que el 27 de enero un carro bomba destrozó el cuartel de la policía de San Lorenzo, la frontera norte de Ecuador ha vivido varios escenarios de violencia que, según el gobierno ecuatoriano, se relacionan con la influencia de bandas de narcotraficantes que defienden sus operaciones en la provincia de Esmeraldas, la zona limítrofe con Colombia.

El acecho ya ha cobrado sus primeras víctimas mortales, el pasado martes 20 de marzo, cuando la detonación de un artefacto explosivo causó la muerte a tres militares ecuatorianos y heridas a otros 11.

En lo que va el año se contabilizan unos cinco atentados, lo que el gobierno de Ecuador ha calificado como una reacción en respuesta a los golpes a la economía de estos grupos armados en la zona limítrofe, con la incautación de precursores químicos, drogas y la detención de miembros de estos. 14 personas están siendo investigadas, según informó el ministro del Interior, César Navas.

El general en servicio pasivo y exjefe del Estado Mayor del Ejército ecuatoriano, Wagner Bravo, señaló a Andes que esta situación debe ser controlada de forma inmediata, caso contrario podrían ocurrir situaciones similares a las que viven países centroamericanos.

“No nos olvidemos lo que ha pasado en Centroamérica luego de los procesos de paz de los grupos insurgentes que había, todos ellos se convirtieron en las famosas Maras que son un problema de seguridad nacional, porque ahí están metidos, exmilitares, exguerrilleros. De igual forma lo que le está pasando a México con su problema de seguridad nacional, ¿queremos llegar a eso?”, indicó.

El exmilitar dijo que no se debe tener miedo de emplear la fuerza y que la ciudadanía debería pedir al Presidente de la República y al Legislativo que le permita poner esta amenaza en estudio en la Asamblea para que haya el respaldo a las Fuerzas Armadas. “No puede ser que las Fuerzas Armadas esté combatiendo sin una ley que le respalde, porque estas situaciones no son consideradas como amenazas”, cuestionó.

Riesgo de transferencia

El analista en seguridad Fredy Rivera indicó a esta agencia que tras la firma de la paz entre el Gobierno de Santos y las FARC, Ecuador advirtió el riesgo de la transferencia de la inseguridad a su territorio por la persistencia de bandas ilegales dedicadas al tráfico de droga y de grupos armados disidentes de esa guerrilla.

“Está ligado directamente a que estas facciones disidentes de las FARC comiencen a operar en la frontera, si a eso le sumamos que esta es una área cocalera, que está atravesada por unos de los principales corredores de abastecimiento y movilidad que nacen desde Puerto Tumaco en Colombia, atraviesa la Costa de Ecuador y llega hasta Piura en Perú, entonces vamos a encontrar que estos grupos de disidentes protegen estos corredores”, expresó.

Sobre este punto, el exjefe del Estado Mayor del Ejército ecuatoriano dijo que es urgente ejecutar una operación de defensa articulada para evitar estos actos en otras regiones del país. “Estos grupos pueden, en un determinado momento, irse ampliando en la provincia de Esmeraldas, o llegar a otras ciudades del Ecuador como Quito, Guayaquil o Cuenca, tratando de amedrentar al Estado Ecuatoriano”, manifestó.

Ascenso estratégico

El analista Rivera manifestó que Ecuador vive un “ascenso estratégico” ya que el número de capturas, de detenciones de armamentos y explosivos obtenidos en la zona norte del país, da cuenta de un desplazamiento de las actividades narcocriminales de Putumayo a Nariño en Colombia, y a Sucumbíos en Ecuador.

“Se vuelve estratégico porque por este sector circula una gran cantidad de recursos, dinero, armas, intereses que lo vuelve a la zona caliente y ‘bien vista’ por grupos criminales para traficar drogas y precursores, así como propiciar la minería ilegal donde se mueve ingentes cantidades de dinero. Es una zona donde el crimen organizado vio como un sector con mejores condiciones para desarrollar estas actividades”, consideró.

En su opinión, a esto se agrava la presencia de grupos residuales armados de Colombia. “Es evidente la pérdida de capacidad del Estado colombiano a controlar el problema. El hecho de que vivan transiten y estén ahí varias bandas significa que este país si tienen problemas serios de soberanía. Por más desarrollo que tengan sus fuerzas militares esta zona está expuesta”, acotó.

El analista indicó, además, que Ecuador ha descuidado la inteligencia estratégica debido a que la Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia), que el presidente Lenín Moreno ordenó cerrar, estaba ocupada en otras tareas. “La Senain realizaba tareas de policía política y descuido ese tipo de actividades, lo que estamos viendo ahora es la sumatoria de una serie de consecuencias que en su momento no se tomó la suficiente conciencia”, refirió.

Ecuador ha cumplido su tarea

En este contexto, Mario Ramos, experto y catedrático en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), dijo que después del ataque de Angostura, este tipo de hechos no ocurrieron en la frontera debido a que el gobierno ecuatoriano de ese entonces fue firme, profundizó en las investigaciones y respuestas a este tipo de acciones.

“Ahora vemos una cierta debilidad en el actual gobierno, vemos también la visita del subsecretario de los Estados Unidos al país, Thomas Shannon, que ofrece firmas de convenio de cooperación, pero el problema es conocer qué tipo de cooperación se dará, si ha pretexto de los actuales ataques en la frontera norte se piensa reinstalar algún tipo de base militar, o de la DEA (Departamento Antidrogas de EE.UU.) Estas acciones nos están dando señales de que se está cambiando, radicalmente, la política exterior”, expresó.

Shannon, el actual subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, dijo en una entrevista con un periódico nacional en febrero de este año que tras diez años de distancias es el momento de refrescar las relaciones bilaterales entre ambos países; también apuntó que para la lucha contra el narcotráfico en la región no se necesita de una base militar en Ecuador.

Ramos apuntó que Estados Unidos, con toda la tecnología que tiene, con los satélites y agencias de inteligencia, no ha podido detener que la droga ingrese a su país.

“De qué nos están hablando si ellos que poseen toda la tecnología no lo pueden detener, no se diga en nuestra frontera que tiene ríos, montaña, selva. Lo que hay que hacer es una control para que el problema no se desborde y eso lo ha hecho el Ecuador, y lo ha hecho bien con sus controles militares y policiales en frontera”, añadió.

El catedrático dijo que pese a que Colombia posee uno de los ejércitos más poderosos de América Latina, tampoco ha podido controlar sus fronteras. “Entonces no nos pueden exigir vincularnos a un problema que es de ellos. Si no cumplen bien su tarea y no controlan su frontera, no nos pueden obligar inmiscuirnos en su problemática”, aseveró.

Acciones preventivas

En tanto, el exministro de Defensa y excanciller Ricardo Patiño, en entrevista con Telediario, en el canal público Ecuador tv, precisó que desde hace cuatro años ya se venía planificando una serie de acciones en la frontera, producto del proceso de paz que vive el vecino país del norte, donde algunos grupos no se han desmovilizado.

El extitular precisó que una de estas labores fue hacer un trabajo conjunto entre todas las ramas de las Fuerzas Armadas para conseguir resultados articulados y señaló que en el gobierno anterior se dejó al país todo un sistema de radares para proteger la frontera de grupos delincuenciales. “En mi época el mayor problema era el contrabando, no aquellos problemas de seguridad”, indicó.

Expresó que le parece poco inteligente cerrar la Senain, si se quiere se pueden readecuar sus funciones, sobre todo ahora que tenemos un problema en la frontera. “Parece que están tratando de justificar la venida de una nueva base de Manta”, acotó.

Prender las alarmas

Luis Fernando Ruiz , fundador y director provincial del movimiento ciudadano 'Lidera Carchi' y estudioso del tema, señala que aún cuando la firma de la paz con las FARC fue una "gran noticia para la región", se pensó que podría iniciarse un conflicto en el Ecuador.

"Creo que es el momento de prender las alarmas y de buscar soluciones tipo político. Nosotros no creemos que las soluciones son de tipo militar, claro que hay que hacer acciones de tipo militar y creo que el gobierno nacional lo está haciendo bien, reaccionando de una manera adecuada, pero la solución de fondo es de tipo político, es de diplomacia internacional", señaló.

En su consideración, la guerra contra el narcotráfico se la ha perdido durante 100 años por lo que la solución debe ser en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA, donde se escuchen voces de expertos y estudiosos del tema y a quienes hablan de la legalización de la droga y "poner el dedo en la llaga" al decir que esta situación nace en los miles de consumidores en los EE.UU. "Es allá donde hay que atacar", apuntó.

Tras señalar que el narcotráfico es el segundo negocio más lucrativo a nivel mundial, después de las armas y antes del petróleo", dijo que se estaría iniciando el proceso para acabar con ese flagelo si se destinada el 10% de todo lo que se gasta en combatirlo en prevenir a los niños, adolescentes y jóvenes, en hacer una medicina preventiva e incluso legalizar el consumo como ya lo tiene Uruguay para identificar al consumidor y curarlo.

En su opinión, el gobierno colombiano tiene una "deuda histórica" por su no presencia durante por lo menos 35 años en el sector del río Mataje, donde se requeriría que entrara con créditos para el desarrollo socioeconómico en la zona.

Por otra parte, le preocupa que a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia pueda ganar el representante del 'uribismo', que, señaló, han declarado que van a desconocer los acuerdos de La Habana con las FARC, lo cual podría acarrear una situación todavía más compleja.

Expuso su confianza en que el presidente Lenín Moreno pueda cumplir su promesa de campaña para que se pueda salir de la "inercia institucional" e impulsar el desarrollo de la zona, por ejemplo, con fuentes de crédito para que sus habitantes tengan un modo de vida y evitar que caigan en la informalidad y la ilegalidad.