Retiramos versión de presunta liberación de periodistas ecuatorianos.

Hasta el momento autoridades ecuatorianas no han confirmado el hecho. A la espera de una confirmación oficial de las autoridades ecuatorianas sobre una presunta liberación de los periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, este medio comunica que suspende la publicación de la versión proveniente del diario colombiano El Tiempo, que se había publicado hace un momento atrás. Ecuadorinmediato.com considera oportuno respetar la decisión gubernamental de no publicar informacion que no ha sido confirmada por fuentes oficiales.