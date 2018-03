RESPONDE: Rafael Correa califica declaraciones de Presidente Moreno como muestra de "incapacidad y cinismo"

"Infórmenle a Efialtes Moreno que helicópteros "que se caen" los compra la propia FAE y que tenemos el mejor sistema de radares de la región", reaccionó El expresidente Rafael Correa reaccionó, a través de su cuenta de Twitter, a las declaraciones del Mandatario Lenín Moreno, quien aseguró que la "permisividad extrema" del anterior gobierno, ha permitido los hechos en la frontera norte. "Ya es el colmo este mediocre, así como la complicidad de la prensa corrupta. Si todas las tonterías que dice fueran ciertas, ¿por qué estas cosas no ocurrieron en mi Gobierno? Sus mentiras no resisten el menor análisis. Es tan sólo incapacidad y cinismo", escribió el ex Jefe de Estado.