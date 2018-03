Gobierno ecuatoriano suspende comunicaciones de Julián Assange

Fundador de WikiLeaks incumplió compromiso de no emitir mensajes que supusieran injerencia en relación a otros Estados La Secretaría de Comunicación informó que el Gobierno ecuatoriano suspendió los sistemas con los que Julián Assange se comunicaba con el exterior desde la embajada ecuatoriana en Londres, por incumplir el compromiso que asumió a finales de 2017, donde se le obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados.

“El Gobierno de Ecuador suspendió los sistemas que permiten a Julián Assange comunicarse con el exterior desde la embajada ecuatoriana en Londres, en donde el ciudadano permanece en situación de protección internacional desde hace seis años debido al riesgo que corre su vida e integridad”, señala el comunicado.

Además, se advierte que el comportamiento de Assange, con sus mensajes a través de redes sociales, “pone en riesgo las buenas relaciones que el país mantiene con Reino Unido, con el resto de los Estados de la Unión Europea y otras naciones. Por todo ello, para prevenir potenciales perjuicios, la embajada en Londres interrumpió este 27 de marzo las comunicaciones al exterior a las que tiene acceso Assange”.

El Gobierno mantendrá abierta la vía a la adopción de nuevas medidas, tras el incumplimiento del compromiso que mantenía Assange.

ATENCIÓN: Gobierno de #Ecuador suspende comunicaciones externas de Julian Assange desde la embajada en Londres, tras haber incumplido la política de no injerencia en temas de otros estados. pic.twitter.com/xq3qTAKL4F — Tere Menéndez (@TMT30) 28 de marzo de 2018

El fundador de WikiLeaks había asegurado que Gran Bretaña era culpable del "callejón sin salida vergonzoso". La reacción del australiano llegó después de que el ministro de Estado británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, advirtió que era hora de que "este miserable y pequeño gusano salga de la embajada y se entregue a la justicia británica".

"Gran Bretaña debería aclarar si tiene la intención de extraditarme a los Estados Unidos por publicar la verdad y poner fin a su continua violación de las resoluciones de la ONU en este asunto. Ya he cumplido completamente cualquier 'violación de fianza' teórica (no me han cobrado) mientras estaba en prisión y bajo arresto domiciliario”, mencionó.

Además, hizo una comparación histórica entre un evento que tuvo lugar en la Alemania nazi y el arresto del Carles Puigdemont, en España. Esto, pese al pedido que le hizo el Gobierno ecuatoriano de que no se pronuncie sobre política exterior.

"En 1940, el presidente electo de Cataluña, Lluís Companys, fue capturado por la Gestapo, a petición de España, entregado y ejecutado. "Hoy, la policía alemana ha arrestado al presidente electo de Cataluña, Carles Puigdemont, a petición de España, para ser extraditado", dijo en su cuenta de Twitter.

(AEH)

Fuente: Secretaría de Comunicación, Ecuadorinmediato