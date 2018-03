Secuestradores de periodistas ecuatorianos "no buscan dinero", según Ministro del Interior

Grupos delictivos que retienen a comunicadores no habrían pedido rescate, aseveró César Navas El ministro del Interior, César Navas, descartó que los secuestradores de los tres trabajadores (dos periodistas y un conductor) de diario El Comercio busquen dinero porque no han pedido un rescate. Ante las afirmaciones del ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, acerca de que no pueden confirmar que estas personas se encuentren en ese país, Navas aseguró que se debería a la modalidad en la que estas organizaciones actúan debido a que, para que no los encuentren, están en constante movimiento.