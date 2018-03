Ecuador, destino de boda y romance (AUDIO)

Audio Marzo 27 - Aldo Luzi



Representantes internacionales de industria de bodas recorren Andes y Costa para conocer servicios, locaciones y destinos Aldo Luzi, subsecretario de mercados, inversiones y relaciones internacionales del Ministerio de Turismo del Ecuador se refirió a la campaña "Ecuador is Love" con el que se busca promocionar al país como destino de boda y romance. "La idea es aterrizar el segmento de bodas que es muy grande a nivel mundial, y esta semana, a las personas de esta industria los tenemos recorriendo en un ‘fam trip’ en todos los puntos interesantes del Ecuador, que consideramos pueden tener un potencial para atraer a este mercado", dijo Luzi.

Agregó que con esta campaña se busca promocionar al centro del mundo como un destino ideal para el desarrollo de eventos de romance en los diferentes atractivos de los Andes, Costa del Pacífico, Amazonía e Insular.

“Esto es aterrizando un poco la campaña del "All you need is Ecuador", que creemos que cumplió ya su propósito, ahora es llevarla a segmentos de mercado turísticos, uno de ellos es el "Ecuador is Love", y así como el segmento de bodas también se quiere con los spa en una siguiente campaña que probablemente la sacamos el siguiente mes”, acotó el subsecretario.

Dejó en claro que "All you need is Ecuador" promovió al país y generó público, pero que a la campaña le faltó algunos detalles para ser mejor. “Creemos que se pudo haber hecho de una manera más controlada, en el sentido de hacer una medición mayor de cómo convierte la marca, la gente que la observa, cuántos están viajando al país, creo que en esa parte nos quedó debiendo un poco”.

“Ahora lo que queremos es entrar más en la parte de los medios digitales, se metió más en medios comunes como radio y televisión, y creemos que se tiene que dividir un 30% del presupuesto de marketing y publicidad del Ministerio en redes sociales, en agencias de viajes online, que son las que están marcando la tendencia en el mercado internacional”, señaló.

Comentó que enero pasado, el Ministerio firmó un convenio con TripAdvisor, Expedia y Despegar para diferentes estrategias de mercado.

“Si nos comparamos con países vecinos, como Colombia y Perú, los ampara la marca País, entonces la marca para el mercado nacional e internacional debería ser la misma, y en eso estamos trabajando. Ecuador tiene un gran potencial porque hay grandes wedding planners, grandes propiedades, hay un gran interés de otros países para venir a organizar bodas como un país de destino que es lo que estamos promoviendo con este fam trip”.

Destacó que “desde el terremoto del 2016, la industria turística sufrió un bajón por obvias razones, recién a finales del año pasado nos recuperamos, y las estadísticas del primer trimestre de este año son alentadoras. Lo que más nos preocupa es la ocupación de los establecimientos hoteleros, la idea es que esto suba. Tenemos hoteles de categoría en las ciudades principales del país y en las secundarias hay un gran interés de inversionistas internacionales de abrir operaciones en el país, también de las cadenas nacionales de volver a invertir en la industria turística”.

Con esta nueva oportunidad de turismo de romance, se propone que los establecimientos y destinos oferten paquetes completos para el desarrollo de estas actividades, y, además, se descubra Ecuador en sus viajes de luna de miel y más.

“Tenemos todo en el país, promocionándolo correctamente vamos a tener resultados que estimo se pueda duplicar el número de turistas, siempre y cuando se hagan las estrategias correctas”.

Manifestó que también se trabaja con los países vecinos para incrementar el número de turistas. “No solo por conectividad aérea, sino también el turismo de frontera, de Perú y Colombia hacia Ecuador”.

“Sabemos que Punta Cana, República Dominicana, México se posicionaron muy bien como bodas de destino. Es increíble la cantidad de gente que viaja y el gasto promedio que dejan en el país”.

Representantes de la empresa mexicana International Association of Destination Wedding Professionals recorren actualmente el Ecuador por varios destinos de los Andes y Costa del Pacífico para conocer los servicios, locaciones y destinos que posee el país para colocarse en la mirada del mundo como un destino apto para el desarrollo del turismo de romance. Se descubrirán las maravillas naturales, gastronómicas y turísticas de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Guayas y Manabí.

Fuente: Ecuador Inmediato Radio