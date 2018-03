Lunes 7h00, última vez que se vio a periodistas secuestrados en Mataje

Pasaron un control militar a la entrada a la zona Los tres miembros del equipo periodístico de diario El Comercio realizaban coberturas en el sector de San Lorenzo y Mataje. La última vez que se registró su presencia fue alrededor de las siete de mañana del lunes.

Llegaron a un hotel que queda en las afueras de San Lorenzo a 10 minutos del centro de esa ciudad. Se registraron alrededor de la diez de la noche del pasado domingo. Pasaron la noche en sus habitaciones.

Al día siguiente, después de desayunar, alrededor de las siete de la mañana, salieron a realizar su trabajo.

Su salida del hotel quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

“En la mañana me dijeron que se quedaban porque el deber es preguntar si el cliente se va o se queda, me dijeron que se quedaba, que volvían en la tarde, pero hasta ahorita no han vuelto. Todas las pertenencias de ellos están en las habitaciones”, relató una de las empleadas del hotel.

En la habitación, en la que se hospedó el periodista de diario El Comercio, siguen sus pertenencias tal como las dejó la mañana de lunes.

En el hotel no dejaron detalles de sus actividades, pero se conoce que de San Lorenzo, tomaron la vía a Mataje. Un recorrido que toma cerca de 20 minutos por una carretera asfaltaba que se encuentra en buen estado.

El último punto en el que se registró su paso fue en el control militar a la entrada a Mataje, ubicado a dos kilómetros de la población; sitio en el que se controla cada vehículo y a sus ocupantes.

Después de su paso por el sitio, los tres trabajadores del diario habrían sido secuestrados y presumiblemente trasladados a Colombia.

Fuente: Ecuavisa

