Julián Assange: Gran Bretaña es culpable del "callejón sin salida vergonzoso"

"Debería aclarar si tiene la intención de extraditarme a los Estados Unidos por publicar la verdad", añadió El fundador de WikiLeaks, Julián Assange, aseguró que Gran Bretaña era culpable del "callejón sin salida vergonzoso". La reacción del australiano llegó después de que el ministro de Estado británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, advirtió que era hora de que "este miserable y pequeño gusano salga de la embajada y se entregue a la justicia británica".

Assange teme la extradición a Estados Unidos, insistiendo en que el verdadero motivo de su persecución por parte de las autoridades es la publicación de secretos diplomáticos y militares de los EE. UU.

Y, en una respuesta por correo electrónico a los comentarios de Duncan, insistió en que Gran Bretaña era culpable del "callejón sin salida vergonzoso".

Él dijo: "Gran Bretaña debería aclarar si tiene la intención de extraditarme a los Estados Unidos por publicar la verdad y poner fin a su continua violación de las resoluciones de la ONU en este asunto".

"Ya he cumplido completamente cualquier 'violación de fianza' teórica (no me han cobrado) mientras estaba en prisión y bajo arresto domiciliario.

"Entonces, ¿por qué hay una orden de arresto?"

Assange se considera bajo detención arbitraria en la embajada de Ecuador.

Eso es rechazado por las autoridades británicas que dicen que ingresó voluntariamente al edificio y que podía irse en cualquier momento si estaba preparado para enfrentar las consecuencias de sus acciones.

El mes pasado, un juez británico se negó a detener los procedimientos legales contra Assange por saltarse la fianza y dijo que era "un hombre que quiere imponer sus términos en el curso de la justicia".

La policía británica terminó su guardia permanente en la embajada en octubre de 2015, pero dijo que mantendrían "tácticas encubiertas" para arrestarlo si se iba.

En ese momento, dijeron que se habían gastado £ 12,6 millones en proteger la embajada.

El presidente de Ecuador también se está hartando de la larga historia.

El presidente Lenin Moreno dijo en enero que otorgar asilo a la controvertida figura se había convertido en "más que una molestia".

Después de otorgarle la naturalización, el gobierno ecuatoriano le pidió a Gran Bretaña que reconociera a Assange como agente diplomático, lo que le habría dado inmunidad para abandonar la embajada sin ser arrestado. Sin embargo, el Reino Unido negó la solicitud.

Moreno dijo: "Esto hubiera sido un buen resultado, lamentablemente, las cosas nunca salen como el Ministerio de Asuntos Exteriores ha planeado y en este momento el problema sigue ahí".

Con información de www.express.co.uk

