Taxistas formales prometen mejorar servicio y superar a Uber y Cabify

Admiten que existen deficiencias, se comprometen a corregirlas, pero piden a autoridades que radicalicen controles En rechazo a Uber y Cabify, varios taxistas protagonizaron una manifestación para pedir a las autoridades más control y que se tomen medidas debido a que se les está quitando su fuente de trabajo. Paco Velasco, presidente de la Unión de Operadores de Taxis de Pichincha, admitió que han existido muchas quejas ciudadanos acerca de la deficiencia que existe, sin embargo, aseguró que ha habido un compromiso para mejorar e, inclusive, superar a estas dos plataformas, piden además, que los controles se radicalicen.

“Un grupo de compañeros asistimos a ver y escuchar qué es lo que dicen las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sobre la introducción de estas plataformas tecnológicas que está acabando con el sistema de transporte legal en Quito y en el país”, comentó.

Según el dirigente gremial esta reclamo no es nuevo y es la autoridad la que ha permitido, por falta de control, que este problema, para ellos, siga progresando. Admitió que existen vehículos de diversas gamas y colores brindando un servicio de taxismo sin que sean visibles, sin embargo, reiteró que la AMT debe permanecer alerta para capturar a este tipo de transportes.

“Hoy hay un compromiso con la ciudadanía, en Quito hierven las papas, dicen, por lo que la iniciativa que hemos tomado en esta ciudad se puede multiplicar en otras. Quito está cansado de que no haya control. Ahora que está por legalizarse casi 8.700 unidades nuevas, no habrá trabajo y esto ha bajado porque no existe un control agresivo del Municipio”, lamentó.

Agregando que será la Policía Nacional la que actuará, de manera conjunta, con la AMT para realizar estos controles. Sin embargo, existen cuestionantes al servicio que brindan las unidades a nivel nacional. Para Paco Velasco, “no se puede tapar el sol con un dedo” y admitió que hay algunos compañeros que no cumplen a cabalidad con su trabajo.

“Pero la ciudadanía no debe hacer comparación con un servicio que es eventual. Desesperado por hacer dinero, cualquier tipo vehículo brinda este tipo de servicio, por ende, es una trasnacional la que está detrás y por ende tiene grandes capitales funcionando. No es lo mismo que nosotros en el país y en Quito, hasta ahora no tengamos una autorización para poder poner vehículos de alta gama. Eso no justifica el tipo de servicio que faltare a la ciudadanía entregar”, sostuvo.

Las plataformas tecnológicas en el país ya se las tiene, comentó, sin embargo, lamentó que no hayan sido impulsadas adecuadamente. “Es muy difícil que el país pueda competir con los grandes capitales externos, pero no quiere decir que nosotros no podamos, en base a ello, mejorar y superar ese servicio”. (JPM)

Fuente: Radio Sonorama