Subgerente del Banco Central: Hasta 31 de marzo se podrá usar cuentas de dinero electrónico

Hasta finales del año, hubo alrededor de USD$75 millones en transacciones Janeth Maldonado, Subgerente General del Banco Central del Ecuador (BCE), se refirió al cierre de las cuentas del dinero electrónico y la circulación de la criptomoneda en el país. Señaló que los usuarios pueden retirar su saldo hasta el 31 de marzo. "En el Ecuador no está autorizada la utilización de la criptomoneda, creería que en ningún país del mundo está autorizado criptomonedas que no tengan respaldo en una entidad como son los Bancos Centrales, por el riesgo que representan para los ciudadanos, pues al ser monedas electrónicas creadas en plataformas virtuales que no sabemos la procedencia, no son autorizadas".