Carlos de la Torre: Renuncié porque "tenía que darle el oxígeno que necesitaba el Presidente"

Además, explicó que temas familiares y de salud apoyaron su salida Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, habló sobre su salida del actual Gobierno y explicó que su renuncia se debió a discrepancias con el equipo económico y el Presidente de la República Lenín Moreno en la forma de manejar la economía. De la misma manera aclaró los planteamientos económicos de distintos empresarios y explicó las razones de la reserva de documentación que se da en torno a la contratación de deuda externa.

De la Torre, confirmó que su salida se dio debido a que existieron varias discrepancias con el equipo económico y el Presidente Moreno, ya que los planteamientos del plan económico que estaba realizando no eran tomados en cuenta: “Tuvimos varias discrepancias, eso fue minando el terreno y en un escenario que no se daba la importancia a los planteamientos que yo hacía y no se entendía que la situación era compleja y se planteaba otras alternativas distintas a las que yo proponía”.

El ex Secretario de Estado, sostuvo que dentro del Gobierno consideró que estaba entorpeciendo su desarrollo normal, por eso tomó la decisión de renunciar: “Estaba entorpeciendo el flujo normal de las reuniones, por eso consideré que es el momento de dar un paso al costado, tenía que darle el oxígeno que necesitaba el Presidente, ya que tal vez otra persona podría permitir que las cosas fluyan de mejor manera”.

Sobre el tema de la Refinería de Esmeraldas, el Ministro explicó que la inversión extranjera directa que puede entrar por un proyecto de tal magnitud no generan réditos a corto plazo: “Lo primero que se debe aclarar es que solo un tercio o un cuarto entran a la economía para generar bienes y servicios a privados, pero tal vez en 5 o 6 años entrará por impuesto una rentabilidad mayor”.

Por otra parte, sobre la reserva de los tratados de endeudamiento internacional, explicó que esas cláusulas fueron suscritas al momento de ser firmados, por lo cual no eran de su competencia: “Esa reserva fue establecida en el momento que fueron suscritos, por otras personas, esos no fueron temas de mi competencia, pero tenía que respetar esa reserva porque estaba en contratos o porque fueron definidas por autoridades. La Contraloría tuvo acceso a esta información, pero debido a la reserva lo que se pidió a sus funcionarios que revisen todos los documentos físicamente sin ningún inconveniente pero en las instalaciones del Ministerio”.

Para concluir su intervención, recalcó que no tiene una posición ideológica igual a la del Gobierno anterior, pero discrepa con varios grupos económicos en torno a la forma de manejar la economía y el momento en el que se debe aplicar diferentes acciones: “Se debe desmitificar eso de que con la inversión extranjera se resuelve todo, porque con eso no se va a resolver el problema fiscal, eso no resuelve problemas económicos a corto plazo”.

Fuente: Radio Sonorama