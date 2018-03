"IESS tiene problemas", pero no está quebrado, afirma Carlos de la Torre

Ex ministro de economía desmintió declaraciones de Miguel Carvajal Luego de que el secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, aseguró que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) "está quebrado", el ex ministro de economía, Carlos de la Torre, señaló que "no es así". Reconoció que el IESS evidentemente tiene problemas y lo que se está haciendo "es trasladando un problema del IESS a que se vuelva un problema sustancial de la caja fiscal" porque "está bien que tengamos que hacer esfuerzos necesarios para cubrir los derechos adquiridos por los afiliados, pero lo óptimo sería que sea con la propia gestión del IESS" y no se traspase este problema a la caja fiscal.