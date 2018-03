General Ramiro Mantilla: Grupos armados colombianos aprovechan accesibilidad a Ecuador para atentados (AUDIO)

Audio Marzo 26 - Ramiro Mantilla



Comandante General de Policía Nacional reiteró que son organizaciones que se encuentran en Colombia y se "camuflan" entre población para actuar Controles exhaustivos y estrictos, así como intercambio de información entre autoridades colombianas y ecuatorianas, están entre las estrategias que se ejecutan luego de los atentados en Esmeraldas. Según el Comandante General de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, la accesibilidad, por ejemplo en temas viales, que tiene el Ecuador, es aprovechado por los grupos armados residuales para amedrentar las acciones de desarticulación en frontera. Aseguró que estas personas se encuentran en el lado de Colombia y se "camuflan" entre la población para atacar.

“Haciendo un análisis retrospectivo de todo lo que ha sucedido en San Lorenzo, Esmeraldas, nuestra frontera norte, luego del proceso de paz en Colombia existió una atomización de estos grupos residuales que no quisieron acogerse al mismo por una sola razón y es que el tema gira en torno al narcotráfico, es decir, quién controla el tráfico y el procesamiento de la hoja de coca”, comentó.

Mantilla comentó que tuvo la oportunidad de sobrevolar la zona fronteriza encontrándose con grandes terrenos de sembríos de hoja de coca ratificando que existe un incremento en su producción. Además, precisó que todo el sector que colinda con Ecuador estuvo ocupado por las FARC por lo que cuando inició el proceso de paz en Colombia, ese gobierno lanzó el programa Atlas para sacar a todos quienes formaron parte de la guerrilla. “Tiene un componente militar, otro policial y uno social, pero este va a durar muchos años”.

Lamentando que la debilidad del gobierno colombiano sea la poca accesibilidad a la frontera con Ecuador vía terrestre. “Es complicado porque es una zona selvática, mientras nosotros tenemos las carreteras que llegan hasta la zona de frontera. Por eso es que todas estas organizaciones delictuales o grupos armados se encuentran en la zona de confort porque no hay militares ni policías en esa zona”.

Según el Comandante General, esta es una situación “asimétrica” porque no tiene forma, es decir, no existe un ejército contra el cual se esté luchando, por lo que les resulta fácil camuflarse entre la población del sector. “Es difícil identificarlos y tienen la estrategia de poner estos artefactos explosivos, no es que están estos grupos en nuestro país visibles, pero hacen estos golpes de mano y cruzan la frontera, es decir, regresan a su lugar”.

“Son invisibles, pero ahí tenemos algunas alternativas que van desde el enfoque policial. Luego del primero atentado al cuartel de Policía en San Lorenzo, nosotros ya detuvimos a cinco personas que tienen relación inmediata por su apoyo a la acción. Ellos están detenidos, están evidenciados por medios técnicos y la idea es continuar con la inteligencia policial identificando a más miembros de esta organización criminal”, dijo.

Alias “Wacho” sería el más identificable en esta zona y su grupo el que maneja todo el tema de narcotráfico, indicó Ramiro Mantilla. “Son varios grupos, pero este es el más visible y más violento porque es el exjefe de las FARC ya que ingresó en 2007 y tiene experiencia en el manejo de explosivos. Los ataques son esporádicos, pero fuertes. Tuvimos que lamentar la muerte de nuestros tres infantes de marina”.

A decir del uniformado, los golpes que han dado las autoridades a esta organización han sido muy fuertes, por lo que los ataques serían una especie de venganza. Son 14 los integrantes de este grupo los que se encuentran detenidos en diferentes centros de rehabilitación social del país, principalmente en Latacunga, confirmó.

“Lamentablemente, el Ecuador es utilizado como un país de tránsito, los precursores químicos y todo lo que necesitan para el procesamiento de la droga en la frontera norte en el lado colombiano, pasan por nuestro país. Nosotros ya tenemos una estrategia, vamos a activar, al menos, 8 controles integrados (Policía, FF.AA.) para el control de narcotráfico, contrabando y tráfico de combustible”, sostuvo.

Detalló que se hizo una evaluación en San Lorenzo en el tema operativo y se ha dispuesto la activación de dos grandes controles por 24 horas en sitios estratégicos. Es así que todo vehículo que entra o sale a dicho cantón será revisado. “Vamos a revisar si hay armas de fuego en los autos, es decir, habrá controles más severos y estrictos”.

Admitió que no solamente existen actividades relacionadas con el narcotráfico, sino otros delitos, temas que también fueron tratados en la reunión con las autoridades colombianas este fin de semana y se llegó a un acuerdo con una estrategia, además, en el tema policial. Según comentó, la idea es ir identificando a todas estas organizaciones delictuales a pesar de que Colombia ya las tiene identificadas, por lo que el intercambio de información con la Policía de Ecuador será muy fluido.

“Pero debemos tener una información más precisa de todos estos grupos que actúan en toda nuestra frontera porque hay aquellas que facilitan el cometimiento de estos delitos, como el contrabando, tráfico de combustibles o la minería ilegal. Nosotros tenemos algunas explotaciones ilegales en el Carchi, Imbabura, hay una gran cantidad de transporte de materia hidrocarburífera hacia el sur, a El Oro. Entonces, a futuro, cuando se baje un poco la tensión en San Lorenzo, vamos a controlar la minería ilegal”, manifestó.

Ramiro Mantilla reiteró que el Gobierno requiere una respuesta integral ante estos actos, por lo que el pasado miércoles, las autoridades tuvieron una reunión presidida por la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en donde se plantearon varias alternativas en lo social para la ciudadanía. “Hay algunas familias desplazadas, pero el profesionalismo con el que está actuando FF.AA. y la Policía Nacional, es alto porque no estamos poniendo en peligro a la población”.

“Nosotros estamos llamados a proteger a la población y todas estas medidas son disuasivas, pero también son importantes las sociales, por lo que ya se reunió este frente para que, incluso con los alcaldes, busquen mejores alternativas. Se habló de la reubicación de algunas poblaciones, específicamente, en el sector de El Pan y Mataje”, mencionó.

Dentro de lo policial, dijo, se han fortalecido a las unidades antinarcóticos, se han tenido decomisos importantes afectando a estas estructuras por lo que una de las hipótesis que se manejan es que los atentados son producto de estas acciones. “Hay que entender que estos grupos armados residuales se encargan de brindar seguridad para el procesamiento y el tráfico de la droga. Generalmente, son los cárteles mexicanos los que compran la droga y, en su mayoría, la trafican a EE.UU.”.

“Son eslabones dentro de toda esta cadena de producción, comercialización y tráfico de sustancias estupefacientes. Creo que el gobierno colombiano, con esa campaña militar y policial, tienen identificados a objetivos criminales que están manejando todas estas operaciones y les han dado importantes golpes. El peligro es que en Colombia, estos grupos siguen aumentando, incluso, están aplicando las mismas tácticas que aplicó las FARC en cuanto a los reclutamientos forzados”, ejemplificó.

Sin embargo, recalcó que el Estado ecuatoriano y el gobierno no permitirán que se afecte a los ciudadanos y remarcó que sí está preparado el país para enfrentar este tipo de acciones. Para Mantilla, se debe hablar mucho de seguridad cooperativa porque ni Colombia ni Ecuador pueden enfrentar este problema solos. “Es decir, tenemos que unirnos en una seguridad cooperativa, por eso el intercambio de información y de muchas cosas que se pueden hacer juntos”.

“El tema de la soberanía nos ha permitido tener nuestro territorio inalienable, pero sí es importante también pensar en la unidad cooperativa que todos debemos promover porque es una amenaza trasnacional el tema del narcotráfico y debemos enfrentarlo juntos”, reflexionó el general Mantilla durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Fue enfático en señalar que se está afectando a las actividades ilegales y, por tanto, ya no tienen los mismos recursos para continuar en esto. Por ejemplo, indicó, casi 14 toneladas de precursores químicos han sido aprehendidos y, solo en Esmeraldas, casi 4 toneladas de droga incautadas. “Son duros golpes, pero además, cerrar las rutas para todo el aprovisionamiento logístico y para la salida de la droga, les afecta”.

“Tratan de desafiar al Estado y van a tener respuestas contundentes en este sentido. Estos delincuentes se encuentran en el lado colombiano, entonces ellos buscan a agentes de civiles que nos vengan a poner los artefactos explosivos y para eso también estamos capacitando a nuestro personal en medidas de seguridad operativa. Hay que tener mucho cuidado en los patrullajes, estamos haciendo prácticas para evitar todas estas situaciones”, añadió.

Asimismo, acotó, se tienen alertas permanentes y a ninguna dan por descontada. “Cuando hay alguna, inmediatamente activamos los protocolos, se redobla la seguridad y siempre estamos en alerta en los sectores como en San Lorenzo”. Expertos han dicho que ya hubo advertencias sobre estas acciones, hace cuatro años, pero Mantilla precisó que en ese tiempo, hubo escenarios prospectivos para los cuales hay que tomar acciones todos los días.

“Como Policía Nacional hemos trabajado en todo este tema de la frontera y tener una seguridad física allí es casi imposible. Tener una seguridad con todos los organismos del Estado se puede hacer, es por eso que se han desarticulado organizaciones delictuales. Sus acciones se dan por la afectación en contra de estos grupos, es una represalia con la que quieren atemorizarnos, pero no lo lograrán porque estamos convencidos de que podemos contra ellos, no daremos nuestro brazo a torcer ni nos vamos a amilanar”, recalcó.

Mantilla sostuvo que se han realizado varias acciones con la finalidad de fortalecer el tema de seguridad nacional en la frontera norte, aunque ya tenían previsto la invasión de varios grupos disidentes, se han tomado los correctivos necesarios para frenar el accionar de estas guerrillas.

Al ser consultado, por la decisión del Presidente Moreno de eliminar la SENAIN, el Comandante, explicó que más que eliminarla lo que se buscaría es modificarla. “La SENAIN debería tener un nuevo rumbo, que solo se dedique a hacer inteligencia estratégica, le sirva al Estado, se hagan escenarios prospectivos de lo que debería pasar. Todo eso está en los lineamientos del Gobierno, modificarla, como SENAIN eliminarla, pero tener un organismo de articulación de inteligencia estratégica”.

Par concluir su intervención, Ramiro Mantilla, dio su punto de vista de acuerdo a los comentarios que han surgido sobre la necesidad de que la Base de Manta integrada por Estados Unidos retorne al país y explicó que esto no sería necesario. “Pienso que no es necesario, porque nosotros Fuerzas Armadas y Policía estamos preparados para estos eventos, hay estas dificultades porque son grupos que se camuflan dentro de la población, no son visibles, pero el tema de enfrentarlos está presente, pero hay que recordar que no es un combate convencional, esto nos dificulta, pero con las medidas de seguridad que implementamos vamos a tener mejores resultados”.

