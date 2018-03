USD$50 millones de utilidades entregados al Estado no serán devueltos, serán destinados a programas de ayuda social

Dinero quedará en Fondo de Solidaridad Social, que nutre el Fondo de Amas de Casa y el Seguro Social Campesino Raúl Ledesma, Ministro de Trabajo, habló sobre la sentencia de la Corte Constitucional, en la cual se eliminó el techo de las utilidades para los trabajadores del sector privado y la restitución del aporte del Estado del 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Sobre esto Ledesma, manifestó que para la entrega de utilidades de este año no estará sujeta al límite planteado anteriormente y que la sentencia no es retroactiva, por lo cual el dinero que fue entregado al Estado no será devuelto, sino que se destinará a programas de ayuda social.