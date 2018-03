Pagaron $8 por ver al "Ídolo", pero transmisión se cayó

Devolución de dinero generó división entre hinchas de Barcelona Los hinchas de Barcelona, que no pudieron viajar a Quito para ver a su equipo jugar contra Aucas, pagaron USD$8 dólares para ver el partido en exclusivo por internet. Sin embargo, la transmisión no se concretó, por lo menos los primeros 45 minutos. La dirigencia torera garantizó la devolución del dinero, pero algunos aficionados no quieren su inversión; otros sí.