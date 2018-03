ACLARACIÓN: Carlos Baca: Más allá de lo que diga opinión pública, quien lleva expedientes ante jueces es el Fiscal

Caso PetroChina, PetroTailandia y Singue avanzan, afirmó El Fiscal General del Estado, Carlos Baca, aseguró que la opinión pública puede tener una visión de señalar a ciertas personas sobre supuestos responsables de un hecho, pero, finalmente, es el fiscal el que lleva los expedientes ante los jueces para que sean juzgados o no. El expediente tiene que ser sólido, estructurado, con evidencias, con testimonios, con pericias, pruebas, aseguró en relación a los pedidos ciudadanos de que se sindique al varias ex autoridades, entre ellas, al ex Presidente Rafael Correa.