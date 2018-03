Cancillería minimiza reporte internacional sobre peligrosidad de Quito

"No hay ninguna explicación sobre el origen de sus datos", responde Ministerio Una publicación del diario "The New York Times", con base al Índice de Ciudades Seguras, realizado por "The Economist Intelligent Unit, asegura que Quito, capital de Ecuador, está ubicada en el quinto lugar de ciudades peligrosas del mundo. A contraparte, la Cancillería ecuatoriana aseguró que el estudio "no incluye los indicadores de fuente nacionales y no hay ninguna explicación sobre el origen de sus datos", por lo que considera que "se trata tan solo la visión de un centro de estudios que elabora sus propios indicadores".