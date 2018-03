Falta de pago a créditos hipotecarios y quirografarios, denuncian trabajadores de Gama TV

Empleados no pueden jubilarse, e, incluso, están por quitarles sus casas La Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, se refirió a la situación de los trabajadores de GAMA TV y se comprometió a buscar soluciones en torno a la falta de pagos de pagos al Seguro Social, ya que esta deuda superaría el millón de dólares y no permite que sus empleados se jubilen o que estén al día con sus créditos hipotecarios y quirografarios.

Varios trabajadores de GAMA TV se acercaron a la Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, con la finalidad de comunicarle su malestar, debido a que estos atrasos se han convertido en pérdidas económicas muy significativas para ellos. Vicuña, quien es la Coordinadora del representante del Ejecutivo en el Consejo del IESS, se comprometió a buscar soluciones y el próximo lunes entregar una respuesta definitiva.

La Segunda Mandataria informó que el titular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas ya ha realizado una propuesta para asistir a la situación de los trabajadores y en los próximos días la dará a conocer: “El Presidente de EMCO que está manejando el tema, ya ha realizado una propuesta y está ya por plantearla y ejecutarla”.

Por su parte, Daniel Torres, ex trabajador de GAMA TV, denunció que estuvo a punto de perder su vivienda, debido a la falta de pagos de esta empresa al BIESS, a pesar que las cuotas de su crédito hipotecario ya habían sido descontadas en forma mensual en su rol de pagos: “Después de que me llamaron me tocó realizar el pago de forma inmediata, ya que me enviaban a coactiva y me iban a retirar mi vivienda. Lo que tiene que hacer GAMA TV es realizar un solo pago de todas las personas a las que nos descontaron dinero para nuestros créditos hipotecarios”.

Actualmente, en GAMA TV, 37 trabajadores tienen créditos hipotecarios con el BIESS y una situación similar atraviesan los empleados de las radios que fueron incautadas, ya que van alrededor de 30 meses impagos en su Seguro Social, lo que sumaría cerca de USD 400 000 dólares.

Por lo cual las personas quieren jubilarse pero no lo pueden hacer debido a la moratoria que existe, asimismo se encuentran impagos los fondos de reserva, créditos hipotecarios y quirografarios, motivo por el que se reunieron con la Vicepresidenta Vicuña con la finalidad de buscar una solución ante esta problemática lo más pronto posible.

(PF)

Fuente: Teleamazonas – Radio Súper K-800