Elena Uscocovich clama atención de autoridades para Bahía de Caráquez (AUDIO)

Audio Marzo 23 - Elena Uscocovich



Buscan posicionar a la ciudad nuevamente como un destino turístico Elena Uscocovich, miembro del Comité Cívico para la Reconstrucción de Bahía de Caráquez, habló sobre el encuentro que van a realizar el día de mañana, 24 de marzo, con la finalidad de hacer oír su voz a las autoridades encargadas de la reconstrucción de la ciudad, ya que hasta el momento no han sido escuchadas. Además, realizó un llamado al Gobierno para que atiendan la ciudad y se pueda potenciarla nuevamente como un destino turístico.

Uscocovich manifestó su decepción con las autoridades, ya que cada vez que solicitan una reunión para exponer las necesidades del sector los funcionarios no asisten a los encuentros o no los atienden: “La esperanza de renacer cada vez es más difícil, cada vez que pedimos una reunión con alguna autoridad de Gobierno que nos acompañe, todos anuncian que vienen pero a última hora nadie nos acompaña, las autoridades son como ‘Shakira’ ciegos, sordos y mudos”.

La integrante del comité sostiene que el interés común del Comité de reconstrucción es levantar a los habitantes de la zona, pero debido a la situación económica y la falta de apoyo cada vez se vuelve más difícil: “Pedimos que la gente se levante y tenemos que buscar la forma, pero cada vez es más difícil, nadie tiene la varita mágica y menos la situación económica como para poder hacer el papel de Rey Midas y cambiar la situación”.

Por este motivo, manifestó que a pesar de que han pasado casi dos años desde el terremoto varias edificaciones no se han podido reconstruir: “En la parte nueva hay algunos edificios que están reconstruidos, fueron derrumbados en su totalidad y construyeron un nuevo edificio, pero también existen algunos edificios que pese a haber cobrado el seguro de siniestros no han hecho nada”.

En referencias a los servicios básicos, Uscocovich, explicó que en algunos casos han mejorado pero en otros han empeorado: “Ha mejorado el sistema de agua, no al 100%, pero ha mejorado, en cuanto a la luz no tenemos problema, pero con el alcantarillado es una deuda que tiene el municipio porque se firmó un contrato previo al terremoto y está abandonado, no hay quien responda, no existen aceras y bordillos. Incluso con el soterramiento de cables se volvieron a abrir las calles y dejarlas en peor estado del que estaban”.

De la misma manera, denunció que hasta el momento no cuentan con un Hospital público y que todos los ofrecimientos para la construcción del mismo han quedado en papeles: “No tenemos hospitales, ese es un tema del que siempre hablan sobre estudios, terreno y dinero, pero nunca se concreta nada, hasta donde tengo entendido INMOBILIAR tiene el terreno y ellos son los que tienen que aprobar la oferta de uso de ese terreno”.

La integrante del Comité de reconstrucción también exhortó a las autoridades a que les permitan posicionarse nuevamente como un destino turístico, pero considera que aún faltan muchos asuntos por resolver a nivel administrativo antes de retomar esta posición: “Si queremos ser una ciudad turística lo primero que tenemos que hacer es limpiar la casa, adecentarla y poner bonita las calles, pero esas son obras que perteneces al Gobierno local que lamentablemente ha tenido muy mala predisposición para ayudar. Por eso considero que Bahía no está destruida únicamente por el terremoto, sino por una mala administración”.

Para concluir su intervención, Elena Uscocovich, realizó una invitación a todos los habitantes para que sean parte de esta moción el día de mañana 24 de marzo a partir de las 15h00 en la pista de patinaje: “Más que una reunión de reclamo sería una reunión de reencuentro y en las que se puedan hacer los trabajos de explicación para que el Comité Juntos por Bahía pueda contar el trabajo que ha venido haciendo y también hacer nuestras exigencias a las autoridades”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra