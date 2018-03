"Graves riesgos" para el país con desaparición de SENAIN, alerta especialista en seguridad (AUDIO)

Audio Marzo 23 - Mario Ramos



Director de Centro Andino de Estudios Estratégicos reiteró que su eliminación muestra la poca importancia que se le da a la materia A propósito de los ataques suscitados en la frontera con Colombia y el anuncio de desaparecer a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), Mario Ramos, especialista en temas de seguridad y director del Centro Andino de Estudios Estratégicos alertó de graves riesgos con esta decisión, a su criterio, abruptamente tomada, tanto por una posible filtración de información y posterior persecución, como por los espacios que se dejarán de abordar para contrarrestar amenazas a la seguridad del Estado. A su criterio, la eliminación de la SENAIN muestra la "poca importancia" que se le da a la materia a nivel político estratégico. "Si tú le bajas el nivel a esta Secretaría de Inteligencia y le conviertes en una simple Dirección con 20 funcionarios, no le estás dando la importancia que tiene este tipo de elementos para construir un Estado", dijo.

“En el mundo de ahora, el contar con un servicio de inteligencia es fundamental. Los Estados que han desarrollado y se han posicionado geopolíticamente en el mundo y han logrado conquistar mercados, es porque han contado con servicios de inteligencia de nivel político estratégico. Por primera vez, el Ecuador intentó construir esto a través de la SENAIN, que lo haya logrado o no es otro tema”, comentó.

Para Ramos, el separar lo civil de lo militar se debe a que los uniformados tienen su propia formación profesional y experticia. La Policía y las Fuerzas Armadas tienen sus competencias para ejercer las actividades que le ha encargado el Estado. “Básicamente, la policía se encarga de investigación criminal, mientras que, los militares de todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio nacional”.

“Entonces, antes no existía el nivel político estratégico. Es decir, todos los presidentes, al menos de los países desarrollados, cuentan con información para poder tomar decisiones en la conducción del Estado que tiene que ver con información política, geopolítica, geoestratégica, situación del escenario internacional, etc., entonces, esa información es básica en un mundo cada vez más complejo y más competitivo, en temas financieros, inclusive”, mencionó.

Indicó que no había articulación entre todos los servicios que existían en ese momento, por lo que se necesitaba un ente coordinador. “Se dice que la SENAIN era un servicio para el Presidente, claro que es así, eso pasa en todos los Estados, no al servicio de cualquier funcionario público, sino al de todas las Presidencias de las Repúblicas en todos los países del mundo”.

Ramos recordó que este organismo ha sido acusado de ejecutar una persecución política, sin negar o afirmar estas denuncias, el especialista detalló que las amenazas a un Estado no son solamente de carácter militar o policial, sino procesos de desestabilización. “Si hay políticos inmiscuidos en procesos de desestabilización del Estado, es obligación de los servicios de inteligencia el investigar eso”.

“Una cosa es ponerse a perseguir a la oposición democrática que puedan existir en un Estado y otra cosa es investigar qué está pasando con determinados elementos políticos que, posiblemente, están articulados a procesos de desestabilización y de atentar a la seguridad del Estado. Esa sí es una misión de cualquier servicio de inteligencia en todo el mundo, no solo aquí en el Ecuador, en todo el mundo pasa”, reiteró.

Sobre quién debe asumir las funciones de la SENAIN una vez desaparecida, Mario Ramos especificó que todo depende de la comprensión de la visión estratégica que debe tener un estadista. “Recordemos qué era la Oficina de Planificación del Estado antes del Gobierno del expresidente Rafael Correa. Era una oficina con 20 personas porque no se le daba importancia a la planificación del Estado”.

“Luego se creó el SENPLADES y se desarrolló toda esa visión de planificación que es importante para desarrollar a un Estado. Entonces, si tú le bajas el nivel a esta Secretaría de Inteligencia y le conviertes en una simple Dirección con 20 funcionarios, no le estás dando la importancia que tiene este tipo de elementos para construir un Estado”, reflexionó.

Por lo que recalcó que todos los países desarrollados han establecido sus instituciones de seguridad y no las desaparecen, sino que se las fortalece porque sirven para conducir y posicionarse en el mundo desde el punto de vista geopolítico. “La desaparición de la SENAIN es una muestra de la poca importancia que se le da a la materia a nivel político estratégico. Para atenuar esta decisión se ha dicho que se va a crear una Dirección, pero con esta va a pasar lo que sucedió con la Dirección de Inteligencia que había en épocas anteriores que era sin apoyo y sin recursos”.

“A la derecha, en general en este país, no le ha importado desarrollar esto, más bien se ha obligado a una dependencia financiera con todas las repercusiones y consecuencias que eso tiene. Ahí sí había procesos de repercusión reales con desaparición de personas, tortura y todo eso que se ha conocido”, dijo Ramos durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Para Ramos, si es que se toma este tipo de decisiones tan abruptamente, existen riesgos con la información y eso va a pasar. Si se resuelve enviar a la Policía o a los militares estos datos, los mismos no van a ser compartidos porque existen estamentos institucionales y esa es una de las razones por las que se creó la SENAIN porque su deber era coordinar diferentes servicios.

Alertó de la posibilidad de que esa información pueda filtrarse o vender y convertirse en un elemento más de la persecución contra determinados funcionarios o exfuncionarios del gobierno pasado como ya está pasando a través de la Contraloría General del Estado. “También existe ese riesgo y es muy posible que eso pase. Se ve ahora que se quiere negar que el 30-S fue un intento de golpe de Estado, entonces, ahí puede haber información que contribuya a esa estrategia o a esos argumentos dada la persecución política que se vive”.

¿Por qué el poder civil debe controlar este tipo de información? Según Mario Ramos, primero se tiene que definir lo que es una amenaza ya que es un tema en el que también debe participar la sociedad civil. “No se definen las amenazas bajo intereses de un grupo colegiado que puede tener un sesgo. La sociedad debe fijar sus prioridades”.

“Si tú no tienes amenazas no tienes objetivos, no puedes ver por dónde están los riesgos que hay que investigar, no está identificado, por ejemplo, lo que está pasando en la frontera norte. Si no están identificadas las amenazas, no tienes un plan nacional de investigación. Si éstas no se fija, ¿cómo se organizan a todos los estamentos de seguridad para llevar a cabo los planes de seguridad correspondientes? Eso es lo complicado”, reprochó.

Respecto a la situación en la frontera norte, el argumento es que existen organizaciones directivas que se sienten afectadas por el buen trabajo que se ha hecho y las incautaciones de droga, por lo que esas son las consecuencias, recordó. Sin embargo, para el especialista en seguridad, esta alegación es “floja”. “Si tú afectas una ruto logística, abres otra, simplemente, y más aún en un país como el nuestro en donde se tiene una gran frontera con una selva con ríos, montañas y todo”.

“Es decir, es imposible llegar a controlar ese asunto. La palabra es esa para que no se desborde esa amenaza, que haya un cierto control de esta situación. Entonces, ese argumento de que se está produciendo esos ataques por las incautaciones no convence, es flojo. Hay algo más que está pasando ahí, hay un contexto geopolítico diferente y yo creo que sí hay que tratar de entender que está sucediendo eso también vinculándolo con la nueva situación geopolítica y política que está viviendo en el país”, sostuvo.

Fue enfático en señalar que la seguridad es un derecho ciudadano, es parte de una sociedad democrática y si se debilitan los sistemas de seguridad –sean FF.AA., Policía Nacional e Inteligencia- se está afectando a esos derechos. Precisó que hay que diferenciar entre entes operativos y que lo que hace el servicio de inteligencia debe ser proactivo y tiene que adelantarse “a la movida”.

“Tiene que investigar, que estar atento al contexto de lo que está sucediendo. Sin un servicio de inteligencia los entes operativos son inútiles porque ellos van y actúan en base a información, no van recién a ver qué cazan. Siempre debe preceder un análisis, una investigación, un proceso de estudio de diferentes situaciones que pueden ir generando un riesgo en la sociedad ecuatoriana. Eso es un servicio de inteligencia”, mencionó.

Lamentó que esos espacios vayan a quedar vacíos porque no se sabe por quiénes serán reemplazados. “¿Van a ser reemplazados otra vez por la dependencia de los Estados Unidos tal vez? Eso es complicado, volver a lo de antes es complicado. Yo creo que ese riesgo es bastante real y ¿por qué la derecha está tan feliz con la eliminación de la SENAIN? Nunca la derecha apoyó el desarrollo de la inteligencia en el país, nunca apoyó a este tipo de servicios”, concluyó. (JPM)