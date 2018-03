Soledad Buendía: "Altas autoridades del Ejecutivo estuvieron cabildeando para negarnos medidas cautelares" (AUDIO)

Audio Marzo 23 - Soledad Buendía



"Artículo 118 de Ley de Función Legislativa evita estos camisetazos y cambios de bancada", alertó La asambleísta Soledad Buendía, se refirió a su destitución del Consejo de Administración Legislativa y la reestructuración que se planea hacer en el Pleno. Comentó que, luego de que presentaran una acción de medidas cautelares, "altas autoridades del Ejecutivo Ejecutivo estuvieron ayer en la Unidad Judicial Norte justamente cabildeando que la jueza nos niegue esas acciones". "Preparémonos a la continuación de esta desinstitucionalización del país, a violentar sistemáticamente las normas, la Constitución. La Ley de la Función Legislativa y la Constitución generan la posibilidad de que las autoridades sean electas para dos años para garantizar la estabilidad. El espíritu de Montecristi, que tanto están invocando, habla justamente de la posibilidad de una institucionalidad que garantiza la democracia y elimina la posibilidad de mayorías móviles".

“Las bancadas se pueden constituir en la sesión inaugural y hasta cinco días después. Nunca más, para evitar estos camisetazos, estos cambios de bancada. Eso dice la norma con absoluta claridad”, acotó.

Explicó que el artículo 118 de la Ley de la Función Legislativa habla de los límites a la Constitución de bancadas legislativas. “En ningún caso pueden constituirse bancadas legislativas por separado de las y los asambleístas que pertenecen a un mismo partido o movimiento; tampoco podrán formar bancadas legislativas por separado los asambleístas que participaron de manera diferente en las elecciones. El plazo de constitución, en el artículo 119, la constitución de las bancadas legislativas será hasta cinco días después de la sesión e instalación de la Asamblea Nacional, para que no estemos cada seis meses, cada año moviendo todo, para evitar el pacto de los baños”.

Sin embargo, comentó que se necesita hacer una autocrítica ya que hubo una traición en el movimiento. “Nosotros fuimos elegidos como legisladores y el pueblo ecuatoriano nos dio una mayoría parlamentaria en función de la continuidad de un proyecto político, porque cuando fuimos a las elecciones dijimos vamos a continuar con esta agenda. Cuando llegamos a la legislatura y llegó Lenín Moreno a la presidencia, decidió que se cambiaban las cosas y que asumían la agenda de la derecha. Por lo tanto, ese hecho de esa traición al pueblo ecuatoriano hizo que los legisladores que si fuimos electos para continuar un proyecto político, nos alejáramos de esas posiciones de manera crítica”.

La legisladora sostuvo que “yo fui a una reunión de bloque en Carondelet, la única a la que asistí, en la cual señalé estas diferencias conceptuales, de origen. Nuestras diferencias no son personales, no son diferencias de intereses particulares, son diferencias en función de un proyecto político y por lo tanto nosotros estamos muy distantes del pacto, del reparto. Se reparten el país y el botín como que fueran piratas. Volvemos al congreso que el país entero ha rechazado. Nos podrán destituir y quitar todos los puestos, pero jamás nos quitarán los principios, la lealtad, la coherencia”.

Además, aseguró que se va a dar la destitución de los miembros del CAL. “Como ahora ya no cuidan ni las formas, ayer por ejemplo altas autoridades estuvieron cabildeando en la Unidad Judicial, tal vez a algunos destituyan de manera discrecional; a unos sí y a otros no sin causal, sin debido proceso, violentando toda norma, pero la reestructuración de toda la Asamblea no es legal, no está dentro de la Ley de la Función Legislativa justamente para evitar las mayorías móviles porque las componendas y el reparto son corrupción”.

En cuanto a la acción de medidas cautelares, dijo que “la ley prevé que frente a una inminente violación de la institucionalidad del Estado, nosotros presentamos una acción de medidas cautelares para evitar la violación de la ley. Nosotros seguiremos actuando en el marco (de la ley) y nos reservamos el continuar presentando acciones de protección, constitucionales e inclusive ir a cortes internacionales, para develar la persecución, la ilegalidad”.

Expuso que “lo dicen sin la menor ética. Dicen: lo que pasa es que no nos pusimos de acuerdo cuál de los manabitas va a la vicepresidencia. Marcia Arregui señaló que el problema era que todos los manabitas querían las vicepresidencias. Sin la menor sangre en la cara lo dicen. Nosotros siempre seremos respetuosos de la ley”.

De igual manera, sobre una supuesta interferencia del Poder Ejecutivo en la presentación de la acción de medias cautelares, manifestó que “presentamos una acción de medidas cautelares para evitar la vulneración de la legalidad. Conocemos que altas autoridades del Ejecutivo estuvieron ayer en la Unidad Judicial Norte justamente cabildeando que la jueza nos niegue esas acciones”.

“Lo hacen públicamente, no les importa, porque creen que las mayorías pueden verse violentando la lay, no es así, el mundo gira, solo es cuestión de tiempo”, agregó.

Buendía indicó que se están peleando por nombres, “por destruir la Constitución en función de sus intereses. Los ecuatorianos queremos trabajo, que no nos quiten el bono, que no son suban la luz, que no nos venga el paquetazo, que nuestros hijos sigan estudiando, medicina y salud, lo que teníamos hace 10 años cuando Rafael Correa era presidente”.

Afirmó que se han salido de las sesiones con la Constitución en la mano “porque es un tema complejo. Muchos de nosotros en el debate, frente a estas inconstitucionalidades, a esta falta de ética, alejarnos de la legislatura, pero eso también es un acto de cobardía por los ciudadanos que nos eligieron para que defendamos la ley y la Constitución, para que nosotros podamos realmente desde ahí cuestionar. Fácil sería decirles hasta aquí no estoy de acuerdo y replegarme a la trinchera donde no te agreden, no te insultan”.

Finalmente, la asambleísta Soledad Buendía, expresó que “el parlamento es el espacio de parlamentar, de dialogar. Los diálogos siempre serán importantes, son necesarios en función de una agenda legislativa, hasta ahora no conocemos cual es la agenda legislativa que quisieran plantear. Estamos ahí para construir leyes, si dialogaríamos con la presidenta de la Asamblea sería en función de la agenda para el país, no en función de puestos y negociaciones".

(AEH)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio