Carmen Gaybor, sobreseída por enriquecimiento privado no justificado (DOCUMENTO)

Documentos

Fiscal se abstuvo de acusarla El Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales dictó el sobreseimiento a favor de Carmen Gaybor, esposa de Ramiro González, ex Ministro de Industrias, en el caso de presunto enriquecimiento privado no justificado. La decisión judicial se debió a que el Fiscal del caso, Galeano Balcazar Campoverde, no emitió un dictamen acusatorio.