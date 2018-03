"Quieren repartirse puestos a río revuelto" en Asamblea, alerta Héctor Yépez

Sesión de ayer de Parlamento, para analizar su reestructuración, quedó suspendida La suspensión de la sesión de ayer de la Asamblea Nacional para analizar su reestructuración le dejó una impresión de "vergüenza ajena" al legislador Héctor Yépez, quien alertó de que "se quieren repartir puestos a río revuelto". Para el funcionario, las prioridades no deberían ser estas, sino el dar soluciones a la ciudadanía, que ve con indignación la actuación del Legislativo.

“La indignación que sienten, cada vez más ecuatorianos, al ver una Asamblea donde la preocupación no está, como sí debería ser, en reorganizar y corregir lo que haga falta para que la Asamblea dé respuesta eficaz en materia de empleo, seguridad, educación, apoyo al agricultor, eliminar la tabla de consumo de drogas. Parece que las intenciones más bien van por el reparto de puestos a río revuelto y para eso es que no ha habido los votos, parece que aquí la camioneta de los viejos tiempos ya se queda corta, lo que van a necesitar es una furgoneta para que quepa tanto interés”, reprochó.

Según dijo Yépez, lo que parecería que quieren hacer y que para eso no hubo los votos, es que quieren poner “patas arriba” todo el Parlamento, lo cual no cumple con el fin de lo que debería ser una reestructuración, que es volver más eficaz el trabajo. “Si aquí se cambia la integración de todas las comisiones para que el que lleva 10 meses trabajando un Código de Salud ahora pase a analizar una Ley de Educación, lo que va a pasar en la práctica es que se va a paralizar un mes toda la Función Legislativa”.

De acuerdo a la ley, recordó el asambleísta, es el presidente de la Comisión el que maneja la agenda de la mesa, si es que éste ya no tiene la confianza de sus miembros, que la mayoría analice si se queda o se va del cargo esta persona. “Yo encantado me someto a esa evaluación. Si un presidente de una comisión, yo o cualquier otro, no goza con el respaldo de la mayoría, es evidente que en la práctica no se puede trabajar y eso hay que corregirlo para dar resultados. Ese debe ser el objetivo, no repartirse puestos a río revuelto”.

“El tema de las comisiones, sin duda, puede esperar, esa no es la urgencia de la gente, lo que no puede esperar y por eso pienso que no debería haber vacancia legislativa, es que, por ejemplo, vaya el Ministro de Agricultura a explicar cómo se va a resolver la crisis de los arroceros. Eso es lo que debemos resolver y esa debe ser la prioridad de la Asamblea”, refutó. (JPM)

Fuente: Teleamazonas