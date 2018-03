César Litardo: "Se ha conversado con casi todas las bancadas para realizar reestructuración"

Señaló que debe realizarse una agenda legislativa en pro del país El legislador César Litardo se refirió a la suspensión sorpresiva del Pleno para la reestructuración de la Asamblea. Sostuvo que se ha conversado con casi todas las bancadas para escuchar sus opiniones. "Creemos, dentro de la estructura de la Asamblea, que hay que seguir conversando y no solamente en función de una reestructura, que es fiable desde el punto de vista ético, técnico, lógico, jurídico, político. El diálogo tiene que ser en función de una reestructuración y una agenda legislativa en pro del país".

Recordó que la sesión suspendida viene de una anterior donde se decidió una posible reestructuración, a través de una resolución. “Hay voces que consideran mayoritariamente la necesidad de reestructuración. Se ha conversado con casi todas las bancadas escuchando sus criterios, sus opiniones”.

“El país necesita una Asamblea con una agenda clara de desarrollo del Ecuador y en ese sentido, ayer tuvimos un arduo día de trabajo en términos de poder escuchar a las diferentes bancadas y la principal preocupación es trabajar en función de una agenda”, acotó.

Litardo explicó que si la ley establece que para ser miembro del CAL deba garantizar una bancada, lo lógico es renovar los curules. “Dentro de las comisiones de la Asamblea se han evidenciado varios problemas en su composición, en su trabajo, por eso también debe haber una renovación”.

Insistió que se tomó una decisión política. “En la ley no establece, no hay forma jurídica para cesar a un presidente de la Asamblea, no hay causal como tal. El Pleno de la Asamblea es el máximo organismo del Legislativo. Es imperiosa esta reestructuración por el bien del país”.

“La Asamblea debe dar un giro, cambiar. Este debe ser la última etapa de ese proceso en el que hemos tenido varios inconvenientes jurídicos, de fiscalización y la Asamblea ya debe dar un cambio para el trabajo por el país”, puntualizó.

(AEH)

Fuente: Radio Sonorama