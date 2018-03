"Chiquito" dijo a Fiscalía que no conoce a José Serrano

"Ya se enterará el país de todos estos detalles", aseveró Fiscal Baca El Fiscal General del Estado, Carlos Baca, aseguró que Adrián Bustos alias "Chiquito", en su declaración ante la justicia ecuatoriana, atestiguó que no conoce a José Serrano, ex Presidente de la Asamblea, pese a que él lo nombró con el apodo en una conversación entre él y Carlos Pólit y, posteriormente, en la comparecencia en el Legislativo, reveló su identidad.

José Serrano, durante la comparecencia en la Asamblea por el audio, dijo que habló con Pólit y eso facilitó el informe del 30-S. Señaló que la persona que le entregó el documento fue Adrián Bustos alias "Chiquito".

Sobre el tema, el pasado 15 de marzo, Adrián Bustos, ex funcionario de la Contraloría, rindió su versión.

Solo hasta este viernes 23 de marzo se conoció parte de lo que Bustos dijo ante la Fiscalía General del Estado. Así lo reveló Carlos Baca, titular del organismo.

“Quienes blandían como banderas la palabras judicialización no han comparecido a la Fiscalía a declarar, no hay comparecido a prestar su información. Y que ya sabremos que cuando comparecieron a la Asamblea, cuando compareció el señor ex Presidente de la Asamblea y dijo que el chiquito era fulano de tal (Adrián Bustos), ya compareció fulano de tal y ya dijo fulano de tal que nunca lo ha conocido al señor ex Presidente de la Asamblea”, explicó.

“Ya se enterará el país de todos estos detalles”, garantizó el Fiscal Baca en declaraciones para radio Sucesos.

Acerca de la judicialización del audio, Carlos Baca garantizó que se está cumpliendo con el proceso.

“No hay ninguna violación a norma legal”, insistió.

Con información de Ecuadorinmediato y Fiscalía

