Alcalde de Naranjal a obreros municipales: "No hay plata. Vayan a reclamarle a Lenín Moreno" (VIDEO)

"¿O quieren que me meta la mano al bolsillo yo y les pague a ustedes?", cuestionó A través de Twitter, el Alcalde de Naranjal, Marco Chica, se muestra en un video discutiendo con obreros municipales, quienes paralizaron sus actividades debido a deudas a causa de falta de pago en sus sueldos. El burgomaestre asegura que "no hay plata, ¿de dónde quieren que saque?, vayan a reclamarle a Lenín Moreno o vayan a reclamar donde tienen que reclamar".

Ante la insistencia de los obreros municipales de que se les dé una solución por la falta de pagos, el Alcalde de Naranjal, Marco Chica, les responde: “Le estoy pagando pues. ¿O quieren que me meta la mano al bolsillo yo y les pague a ustedes? No hay plata, ¿de dónde quieren que saque?, vayan a reclamarle a Lenín Moreno o vayan a reclamar donde tienen que reclamar”.

Posteriormente, y luego de reclamarle que deje de ser prepotente, dice: “Nada de prepotencia, yo tengo que venir a decirles a ustedes porque no es la primera vez. Ya van haciendo siquiera cinco paros y si no me paro tieso, me siguen viendo la cara pues”.

Chica insistió que no hay dinero para realizar estos pagos a los obreros municipales. “No hay, de donde se saca el financiero si no hay”, respondió.

El pais cayéndose a pedazos



Alcalde de Naranjal a obreros municipales: Si quieren plata, vayan a reclamarle a @Lenin Moreno, repito, NO HAY PLATA pic.twitter.com/c0KoRBFVTS — DESPIERTA! (@Me_Lumen) 23 de marzo de 2018

(AEH)

Fuente: Twitter @Me_Lumen