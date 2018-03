Frente Nacional de Jubilados quiere que restitución de aporte al IESS sea retroactivo

Último pago se hizo en 2015 por monto mayor a USD$1500 millones Luego de que la Corte Constitucional fallara para restituir el aporte del Gobierno al Seguro Social, el Frente Nacional de Jubilados solicitó que en la sentencia sobre la Ley de Justicia Laboral se reconozca los recursos que el Estado no entregó. De esta manera, se busca que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reciba los fondos que dejó de percibir desde 2016.

El último pago que el Estado hizo fue en 2015, por un monto mayor a USD$1.500 millones. Por ello, el Frente de Jubilados estima que el monto, por los tres años sin este aporte, se debería reponer USD$4.400 millones.

El presidente del gremio, Francisco Ortiz, indicó que la Ley de Justicia Laboral puso en riesgo la sostenibilidad financiera del IESS. “Si no es retroactivo nos estarían saqueando”.

La sentencia de la Corte Constitucional ordena incorporar el aporte al Presupuesto General del Estado (PGE), pero no se explica si el Gobierno debe responder por los años que no transfirió los recursos.

Patricio Alarcón, Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, no cree que el Gobierno pueda conseguir los recursos necesarios para realizar este aporte desde el próximo año, dada la coyuntura económica que enfrenta el país. El monto equivalente al 40% del financiamiento estatal es de alrededor de USD$1.200 millones.

Agregó otras deudas que el Estado tiene con el IESS, como los USD$7.500 millones en bonos soberanos y la deuda por más de USD$2.800 millones que la Contraloría ordenó al Consejo Directivo del IESS restituir en sus balances y cobrar el dinero al Ministerio de Finanzas. “Esos recursos solo pueden salir del Estado en base a una reestructuración del gasto público”.

Por ello, sugiere que se haga una auditoría forense al IESS y al BIESS.

Entre tanto, Juan Carlos Díaz, director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), sostuvo que la Seguridad Social se constituyó en un monopolio público que perjudicó su rendimiento y sostenibilidad.

Aseguró que no tenía sentido que el Estado fuera rector del Instituto si no cumplía con su parte de financiamiento. “El gobierno anterior eliminó el aporte porque no tenía la plata para pagar ni tampoco la intención de hacerlo”.

(AEH)

Fuente: El Telégrafo