No se puede utilizar fuerza de votos para "comernos al Fiscal", advierte Homero Castanier (AUDIO)

"Intereses personales no pueden trasladarse a una institución", manifiesta Homero Castanier, asambleísta de Creando Oportunidades (CREO) e integrante de la Comisión de Fiscalización se refirió al inicio del juicio político en contra del Fiscal General del Estado, Carlos Baca, alertando que no se puede tomar a la ligera el trámite legislativo. "Hay situaciones de intereses personales, esos intereses personales no puede trasladarse a una institución, al Palacio Legislativo y no se puede utilizar la fuerza de los votos para decir ahora: nos comemos a este funcionario para quedar bien con el uno y con el otro", advirtió.

A criterio del legislador, que la organización de la Asamblea Nacional ya es insostenible y no únicamente por el caso del ex Presidente del Legislativo, José Serrano.

“En nuestra pedido del 28 de febrero pedidos que se restructure el Consejo Administrativo de la Legislativa y que se haga una reestructuración de los directivos que presiden las comisiones”, indicó, al tiempo de recordar que la Asamblea Nacional inició un trabajo en un escenario con mayoría oficialista de 74 asambleístas.

“Todo era amor, paz entre ellos, ahora ellos están partidos entre verde claros, verde oscuros, con sus intereses personales, algunos auto protegiéndose”, sostuvo.

Sobre la inminente salida de María José Carrión de la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, Castanier reveló que mantuvo una conversación con Carrión, en la que le ratificó ese deseo.

“Hay intereses personales de ella frente a una Vicepresidenta o una vocalía del Consejo Administrativo de la Legislativa, así como hay 9 asambleístas más de los oficialistas que están, de la noche a la mañana, muy coquetos con nosotros, saludando, viniendo a nuestras curules, paseándose, muy saludadores porque aspira que, en esta reestructuración, que se da hoy, habrá mucha gente que quiera acceder a esos supuestos espacios dentro de la organización de la Asamblea”, manifestó.

No obstante, para Castanier, si es que Carrión da un paso al costado, no tiene porqué renunciar a la Comisión, “es decir, puede seguir siendo miembro de la Comisión, ya no como presidenta, puede ir al Consejo Administrativo de la Legislativa, seguir siendo miembro de la comisión y de los mismos miembros de la comisión, nombrar un presidente, ratificarle a la vicepresidenta, si es que es el caso, para que se pueda reorganizar esa comisión y dar marcha a un juicio político que empezó” en relación al trámite contra el Fiscal Carlos Baca.

La Comisión de Fiscalización, contando desde este miércoles, tiene 5 días para avocar conocimiento, 15 más para recibir las pruebas de cargo y descargo y 5 días más para emitir el informe al Pleno para recomendar el juicio o su archivo.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre de qué le acusan al Fiscal Baca, Castanier mencionó que “existe una solicitud de juicio político, la cual ha firmado el asambleísta Henry Cucalón y algunos otros asambleístas, en el sentido de que el Fiscal ha incumplido funciones, pero dirigido exactamente al audio que fue publicado hace tres semanas atrás”.

“El audio en donde será el ex contralor y el ex presidente de la Asamblea ¿cuáles son esas funciones que ha incumplido? Supuestamente ellos tienen un documento notarizado, en donde un policía declara públicamente que fue forzado a entregar ese audio en tales condiciones a la Fiscalía, entonces, ellos están diciendo: no está lo que dice el Fiscal que ha obtenido de las redes sociales o que se ha bajado de las redes sociales o que le ha llegado con un parte policial”, indicó.

Según el artículo 476 del Código Penal, el Fiscal, dentro de una investigación, puede interceptar comunicaciones, mensajes, redes sociales, chats, porque está dentro de una investigación.

“Uno de los juzgados está dentro de ese audio, aquí tenemos que ser cuidadosos, no quiero adelantar criterios, en la comparecencia tanto del Fiscal como del Presidente de la Asamblea, fue un cruce de acusaciones y se tocó el tema, es decir, el Presidente de la Asamblea demostró que tal fecha, tal policía ha declarado en tal notaria que él fue forzado a entregar ese audio en condiciones para hacerle daño al Presidente de la Asamblea”, mencionó.

“No se puede decir en una sesión: va porque va el juicio político”, reprochó el legislador Castanier, quien manifestó que el pedido de que el Fiscal y ex Presidente de la Asamblea den un paso al costado “fue ante un hecho concreto”.

“No es que hemos hecho el guion, hemos hecho la llamada, la grabación, ese audio tenía nombres y apellidos, por ese audio, el Presidente fue forzado, no solo por nosotros, a que renuncie o iba a ser cesado o destituido, por ese mismo audio, ahora le estamos diciendo al Fiscal, que sacó a la luz porque, me imagino, se indignó, también, entonces, nos vamos a comer al Fiscal”, criticó.

“No podemos tomar a la ligera este juicio político”, insistió Castanier, al tiempo de asegurar que “en las dos comparecencias, tanto del Fiscal como del ex Presidente de la Asamblea, hay situaciones de intereses personales, esos intereses personales no puede trasladarse a una institución, al Palacio Legislativo y no se puede utilizar la fuerza de los votos para decir ahora: nos comemos a este funcionario para quedar bien con el uno y con el otro”.

