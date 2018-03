Ministro del Ambiente: Minería da ingresos al país. Queremos que sea responsable"

Confirmó que "aquellas concesiones que no cumplan la ley serán eliminadas" El ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, se refirió a las concesiones mineras y las acciones del Gobierno para evitar la contaminación del agua. El titular de la cartera de Estado indicó que la minería es una actividad que genera grandes recursos y muchos empleos, por ello no se la puede dejar de lado, sin embargo, el objetivo es regularla y que cause el menor impacto posible. "La minería da ingresos y trabajo al país. Queremos una minería responsable".