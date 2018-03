Augusto Espinosa: "Denuncias en mi contra es revancha del MPD por lo que pasó con UNE" (AUDIO)

Audio Marzo 21 - Augusto Espinosa



"Es absolutamente detestable que se utilice delitos sexuales con fines políticos", reprochó El asambleísta Augusto Espinosa se refirió al informe de la Comisión AAMPETRA sobre su supuesta responsabilidad política en los casos de violencia sexual en las instituciones educativas y las denuncias penales en su contra. "Este tema, si bien es abominable todo tipo de delito sexual contra menores, pero también es absolutamente detestable que eso se utilice con fines políticos. Intentar tratar esto en el ámbito penal en la práctica lo único que significa es una especie de revancha porque quienes denuncian son quienes previamente habían tenido secuestrada a la educación. Es un acto de venganza del Movimiento Popular Democrático (MPD) por lo que pasó con la UNE".

“La FESE, el abogado patrocinador en la denuncia, el otro denunciante es un ex candidato a concejal por el MPD. En definitiva suena hasta ridículo y peligroso porque hay que alertar que con la consulta popular los delitos sexuales son imprescriptibles y mañana cambia el clima político y cualquier ministro le podrían enunciar por un delito cometido en un plantel educativo en su periodo de administración. Eso es absurdo”, acotó.

Señaló que, más allá de eso, el Ecuador debe recuperar la sensatez. “Hay que trabajar para solucionar los problemas, es un tema terrible el del abuso sexual a los menores. El problema es sistémico, lo primero que tenemos que definir el sistema de protección integral a menores que nosotros requerimos en el Ecuador”.

Espinosa comentó que en este sistema había varios elementos. “Había componentes de prevención respuesta cuando se producía uno de estos delitos y después de reacción o reparación. Una vez que uno define lo que quiere como sistema, puede hacer una evaluación objetiva de cuando se aporta a la construcción de este sistema en cada una de las gestiones de los ministros, y solo después de hacer esa evaluación uno puede decir ¿y por qué no avanzaron más? Acá se parte del supuesto de que no hubo voluntad”.

Por ello, recordó que en el capítulo de la comisión AAMPETRA dedicado a él, “se dice que cuando llegó el ministro de educación no se tomaban pruebas psicométricas a los docentes que ingresaban, se tomó a más de 50 mil, pero no se tomó a todo el magisterio. Durante la gestión del ministro de educación, cuando comenzó no había departamento de consejería estudiantil, llegó, a su salida, a una cobertura del 50%, pero no al 100%. Cuando llegó el ministro Espinosa no había respuestas a estos delitos, se crearon los protocolos de respuesta frente a estos delitos, pero no lo hizo con acuerdo ministerial sino con una resolución. Cuando llegó el ministro Espinosa no había juntas de resolución de conflictos, que son las que tienen la obligación de hacer la denuncia; el ministro Espinosa creó las 140 juntas de resolución de conflictos, pero algunas no trabajaron conforme se lo dispuso”.

“Me acusan de no tener una varita mágica y no resolver los problemas de un día para el otro. Nunca llegó una denuncia a mi despacho diciendo aquí está pasando algo, hagan algo. En mi comparecencia yo inicio diciendo que cuando llegué al ministerio se me informó que había, en promedio, 100 casos anuales denunciados en fiscalía. Algún periodista le transformó y dijo que yo conocía y lo oculté”.

El legislador aseguró que “nosotros definimos y dispusimos a todas las juntas de resolución de conflictos que actúen conforme al protocolo y el protocolo establecía que si cualquier funcionario conocía o sospechaba de un acto sexual, tenía que inmediatamente hacer la denuncia a la fiscalía y dar seguimiento a través de esas juntas y además instaurar el sumario administrativo. Nosotros no recibimos ninguna denuncia, nunca se nos dijo aquí pasó algo que no se denunció”.

Además, dijo que cuando llegó a esta cartera de Estado no existía ningún sistema que permita revisar cuantos procesos administrativos se han iniciado. “Nosotros creamos el sistema, entonces los datos que hoy se pueden entregar es porque nosotros quisimos que se evidencia para poder darle seguimiento”.

“En el informe AAMPETRA se dice que en 2014 hubo 14 denuncias, en el 2015 subió a 300 y lo que no se dan cuenta es que lo que mejoró es el registro administrativo porque en el 2013 hubo 0 porque no había un sistema, en el 2014 ya apareen 14 porque se comienza a usar el sistema, en el 2015 se generaliza y hoy veo que el ministro actual habla de un crecimiento del 120% , es decir el problema persiste y no se va a solucionar si pensamos que pasa por la falta de voluntad de una autoridad”, agregó.

Reiteró que dispuso que ante una sospecha de estos actos, inmediatamente se tenía que actuar y hacer la denuncia. “Había la obligación de separar al docente implicado y tenía que ir a cumplir funciones administrativas. Deben haber sido más de 400 sumarios relacionados a delitos sexuales”.

Finalmente, Augusto Espinosa manifestó que se debe buscar una solución sistemática para evitar estos casos y no quedarse de brazos cruzados.

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato.com/radio