"Protocolos adecuados" para tratar casos de abuso sexual, pide Defensoría del Pueblo

Ramiro Rivadeneira reiteró que acciones deben ser administrativas y judiciales, pero soluciones deben ser integrales para que casos no se repitan El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, aseguró que la institución que dirige se ha mantenido en constante seguimiento de las denuncias de casos de abuso sexual en las escuelas y colegios, sin embargo, reiteró que es el Gobierno Nacional el que debe crear protocolos adecuados para que estas situaciones no se repitan. Reiteró que esos procesos deben ir más allá de las acciones y administrativas.

“Nosotros participamos en varias mesas, en este momento lo estamos haciendo también. De hecho, el informe de la Comisión AAMPETRA llegó ayer en la noche a mi despacho, no estoy en condiciones técnicas todavía, pero sí políticas para revisarlo. En este caso, nosotros acompañamos, pero también hemos tenido otros casos, por ejemplo, en la Concentración Deportiva de Pichincha, en donde detectamos algunos abusos puntuales”, comentó.

Agregando además, que no solo hay uno, sino varios y que lo importante es, no solamente conocerlos y que cada uno se vaya judicializando, sino que se desarrollen los protocolos adecuados. “El sistema judicial es uno, pero las investigaciones también tienen que realizarse en el ámbito administrativo. No solo debe quedarse en ese ámbito, sino tiene que llegar al judicial”.

“Lo que no puede hacer un colegio es decir que deja de conocer un caso porque ya está en el ámbito judicial. Nosotros hemos conocido cientos de casos, llevamos los temas a la justicia, acompañamos a las víctimas, pero en esto, ya hemos dado un paso, ya existe un informe, hay que analizarlo y hay que dar los pasos correctos para que estas situaciones no se vuelvan a repetir”, reiteró.

Rivadeneira fue enfático en señalar que la ciudadanía y las autoridades deben ser conscientes de que los abusos sexuales no solo suceden en el ámbito educativo, sino también en los espacios de la familia. “También cuestionémonos qué estamos haciendo ahí, por eso es que la normativa no debe responder solo a un ámbito, sino que debe ser integral con respecto a la cómo la sociedad dará respuestas”.

El Defensor del Pueblo aclaró que la institución tiene la competencia de protección de derechos en los casos más puntuales y que es el Gobierno el que tiene la obligación de desarrollar todos los protocolos y todas las políticas públicas. “Cuando nosotros vemos que la política o cualquier situación está fallando tenemos la obligación, mediante expedientes defensoriales, hacerle conocer esto al Estado ecuatoriano”.

“Hemos tenido muchísimos casos de acercamiento y, últimamente, hemos estado trabajando en todas las mesas que se han abierto y que han sido muy positivas para poder dar las mejores respuestas. Si no se las ha dado en el pasado, debemos darlas en el futuro, pero no debemos dejar pasar más tiempo”, reflexionó.

En cuanto a la evaluación de su trabajo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición, Rivadeneira comentó que sus labores han sido analizadas por toda la sociedad y por órganos internacionales y nunca ha tenido algún problema con respecto a aquello. Negó que le preocupe que sea reemplazado o no en su cargo, sino el darle respuestas a la ciudadanía hasta el día en el que esté en el cargo. (JPM)

Fuente: Radio Sonorama