EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Arroceros cierran 4 vías en Guayas y Los Ríos

Paralización del sector arrocero se mantuvo hasta después del mediodía en la entrada al cantón Yaguachi. Los agricultores llegaron con maquinaria para bloquear el paso. Vehículos fueron desviados Los gobernadores de Guayas y Los Ríos tienen reuniones hoy con representantes de agricultores para tratar de solucionar el problema, que puede empeorar en abril cuando empiece a salir la cosecha de invierno. El gerente de la Unidad de Almacenamiento manifestó que ya recibieron el dinero para cubrir las deudas con los agricultores, además ya se vendió el grano a Colombia para desocupar los silos y empezar a captar la gramínea.

El sector arrocero del país está en crisis, por eso ayer amanecieron bloqueadas cuatro vías en Guayas y Los Ríos. Fueron en esos puntos en donde mayoritariamente se concentraron los agricultores que demandan que el Gobierno intervenga para que regule y así se respete el precio oficial de la saca de arroz de 200 libras ($ 35,50), cuyas características para la compra son 5% de impurezas y 20% de humedad. Carlos Zambrano, dirigente de los productores de Yaguachi, mencionó que los agricultores reciben por debajo de los $ 28 por la saca de hasta 240 libras.

Los agricultores bloquearon la vía a la altura del redondel de la entrada al cantón Yaguachi con la ayuda de cinco tractores con orugas, herramientas de trabajo del sector agrícola.

Denunciaron que las piladoras pagan lo que les conviene y que están cansados de “promesas y pocas acciones”. Paralelamente, se cerraron varias vías en Nobol, la vía a Daule a la altura del redondel Narcisa de Jesús, y en Chilintomo (Los Ríos), pero por poco tiempo.

El gobernador de Los Ríos habló con los productores y los citó a una reunión con el gerente de la UNA EP hoy miércoles, a las 10:00, en la Gobernación de Los Ríos. La vía Guayaquil-Naranjal, a la altura de Churute, también fue tomada por los arroceros de la zona.

En Yaguachi fue necesaria la intervención de la general Tanya Varela para que abrieran la vía, a las 12:15. Para hoy está previsto que el gobernador José Francisco Cevallos reciba a una comitiva de diversas zonas. Ecuador es un país que cubre la demanda nacional de arroz de la población y que aún tiene un excedente para exportar. Julio Carchi recuerda que hace 15 años el precio de la saca era de $ 50. En esa época a Ecuador llegaban a comprar los colombianos y peruanos. Carchi afirma que en el gobierno de Lucio Gutiérrez llegó hasta $ 45 y que era un periódo de bonanza para los arroceros.

Pero, según su relato, “llegó Walter Poveda al Ministerio de Agricultura hace 10 años y no sabemos por qué cerró las fronteras y ya no pudimos exportar arroz a Perú y Colombia”.

El presidente de la Junta de Usuarios detalló que en ese tiempo “se exigía cada vez más impuestos para poder importar arroz y debemos recordar que a nivel mundial el arroz ecuatoriano es el más caro”, puesto que no existe un subsidio al agricultor como en otros países. Carchi afirma que a eso se suma que en Colombia están los institutos de investigación, lo que hace que mejoren su producción. Sin embargo, ese país aún tiene un déficit de 20.000 toneladas, que bien podría cubrir Ecuador.

El 14 de febrero pasado se llegó a un acuerdo entre los presidentes de Ecuador y Colombia para exportar la gramínea, sin embargo esto se ha logrado en pocas cantidades, puesto que los arroceros colombianos no están de acuerdo, según informó Heitel Lozano de la Corporación de Productores Arroceros. El ministro de Agricultura, Rubén Flores, detalló en intervenciones anteriores que al sector le falta organización, es decir que la asociatividad no ha funcionado. Dijo que es diferente a otros gremios, puesto que para llegar a un consenso no hay un líder.

“Cuando quiero reunirme con los arroceros debo hacerlo con 200 personas, pero tengo afuera a 2.000 que quieren también participar en la reunión, por eso es tan complejo llegar a un acuerdo”, indicó. Según el análisis del Ministro lo primero que se necesita es saber con certeza cuál es la producción y con cuánto cuenta el país para exportar.

Solución inmediata

Desde otra perspectiva, para Bernardo Bravo, del Consejo Sectorial Campesino en Guayas, el problema surgió hace 10 meses cuando la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) dejó de captar el arroz de la cosecha de verano. El inconveniente se da porque la entidad se quedó sin recursos debido a que el Ministerio le adeuda a la entidad y a que la empresa no comercializó lo que había captado anteriormente.

Lo cierto es que para los agricultores el problema debe resolverse de forma inmediata, puesto que se estima que entre Guayas y Los Ríos son 20.000 las familias que dependen de la producción arrocera. Una de ellas es la de Julio Cedeño, agricultor del recinto Cascol, quien espera que el percance se solucione. El asunto se vuelve crónico porque en abril saldrá la cosecha de invierno, que será una de las mejores, gracias al clima.

UNA vendió 42 mil t de arroz paddy almacenado

“Hemos vendido ya el arroz paddy (en cáscara) que tenía almacenado la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) en los silos de Babahoyo, Daule, Ventanas y Quevedo”, afirmó ayer el gerente de la empresa pública, Paulo Proaño.

Se trata de 42.000 toneladas de arroz paddy, es decir en cáscara que se tenía almacenado en los silos de la empresa pública. Explicó que el problema es que el producto no saldrá de forma inmediata, sino en 2 meses. Afirmó que en Daule ya hay 2 o 3 silos vacíos. El producto que se vendió a una piladora se procesará y será enviado a Colombia, no se quedará en el mercado nacional. El funcionario afirmó que con la venta que se hizo del arroz habrá liquidez para comprar la cosecha y se estima que los productores recibirán el pago en 7 o 10 días, dependiendo de que se cumplan los requisitos. Se respetará el precio mínimo de sustentación de $ 35.50, aclaró, además dijo que se captará el grano en base al listado que entrega el Ministerio de Agricultura, entidad que adeuda a la UNA, según Bernardo Bravo, del Consejo Sectorial Campesino de Guayas, alrededor de $ 27 millones. Proaño confirmó que en este momento de la deuda del MAG se transfirió $ 1 millón y con eso se procedió a pagar a los agricultores pendientes.

El funcionario detalló que se irán evacuando las deudas poco a poco hasta cubrir todo lo que está pendiente de la cosecha anterior. En Ecuador se siembran 320.000 hectáreas, de las que la UNA capta solo una parte de la cosecha. Para Bravo lo que se necesita es que la UNA capte más del 20% y de esta forma se regulen los precios en el mercado. Los agricultores se quejan porque el consumidor final no paga menos por el arroz; eso quiere decir que en una parte de la cadena se queda el excedente de los ingresos que se dejan de pagar al agricultor. Proaño confía en que el mercado se estabilizará y pide paciencia a los productores. Por el momento la entidad cancela a quienes más adeuda. “Les pido un poco de paciencia”, dijo el funcionario a través de los medios de comunicación.

El Ministro de Agricultura dijo en ocasiones anteriores que la empresa pública debe estar adscrita, nuevamente, a esa Cartera de Estado, puesto que es la única forma de poder intervenir directamente. Con ese punto de vista coincide Bravo, quien detalló que la intervención de la UNA sirve para regular el mercado y por ello debe ser manejada por el Ministerio de Agricultura. Ante la problemática y las protestas del sector, Proaño dijo que la falta de comercialización de las reservas de arroz es heredada y que en la actual administración están tratando de solucionar el asunto para cumplir con el agricultor.