Thania Moreno fue notificada ayer y no este martes, aclara Consejo de Judicatura

Explican que sanción temporal "no constituye sanción anticipada, ni afectación de derecho alguno del funcionario" El Consejo de la Judicatura (CJ) aclaró que la suspensión temporal en contra de Thania Moreno fue notificada ayer 19 de marzo, a las 17h44, a su correo electrónico y no la mañana de este martes, como lo afirmó la fiscal Moreno. Además, explican que "esta medida ha sido adoptada en varios casos por el CJ y no constituye sanción anticipada, ni afectación de derecho alguno del funcionario".