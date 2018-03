Raúl Tello: "Reestructuración no es solo cambio de nombre, sino institucionalizar Asamblea" (AUDIO)

Audio Marzo 20 - Raúl Tello



Considera que en primero 10 meses no ha "aspiraciones y exigencias del país ni en el campo legislativo y menos en el de la fiscalización" El asambleísta Raúl Tello explicó que la necesidad de reestructurar la Asamblea Nacional atiende varias necesidades, entre ellas, recuperar su institucionalidad. Además, considera que "no ha respondido a las aspiraciones y exigencias del país ni en el campo legislativo y menos en el de la fiscalización". Sin embargo, rechaza la troncha y el reparto durante este proceso. Además, lamentó que tenga que usar el mismo discurso de hace 20 años en contra de la corrupción "porque no se la ha superado y se ha regresado a las mismas prácticas".

Mencionó que “durante todo este tiempo hemos estado respondiendo al conflicto interno que se dio en Alianza PAIS y que no ha permitido avanzar ni en las comisiones”.

“Hemos estado sujetos a que se convoca o no se convoca a una sesión, fruto de esas disputas internas de Alianza PAIS. Mi cuestionamiento no nace ahora, nace al inicio de la gestión parlamentaria porque allí se produjo una designación inequitativa de las autoridades de la Asamblea Nacional”, acotó.

Aseguró que Alianza PAIS se llevó el 85% de las representaciones en la Asamblea Nacional. “Por el método de designación que se utiliza, el de Hund, tienen el número de legisladores que tienen. 74 legisladores con el 39,07% de la votación”.

Por ello, expuso que si no se hace cambios, la Asamblea seguirá paralizada, con comisiones que no se reúnen, como la de educación, “con una Ley de Educación Superior que necesita ser reformada de urgencia y que existen múltiples propuestas que no han podido ser procesadas por la paralización de esa comisión, una comisión de relaciones internacionales también paralizada, una comisión de fiscalización que siempre ha llegado atrasada y un CAL que no ha permitido juicios políticos”.

Tello dijo que es vergonzoso tener un presidente de comisión como Augusto Espinosa, quien tiene varios cuestionantes. “El día en que el CAL resolvió archivar el juicio político en contra de Augusto Espinosa, yo estuve a punto de renunciar a la Asamblea Nacional porque sentía vergüenza y a mí se me rizaba la piel frente a hechos tan contundentes”.

Además, recordó que la Constitución dice que el máximo órgano de la Función Legislativa es la Asamblea Nacional y el máximo órgano de la Asamblea es el Pleno de la misma. “En el artículo 9, numeral 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le otorga la potestad para resolver los temas que sean puestos en consideración del Pleno, precisamente al Pleno; el artículo 18, numeral 4, determina una causal para destitución”.

“En cualquier institución del Estado, los cargos directivos son de libre remoción y está a cargo de la máxima autoridad, máxima autoridad en la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional. Si los miembros de las comisiones, los del CAL, fueron nombrados por el Pleno, es potestad del Pleno el poder removerlos y poder tomar una decisión contraria a lo que se hizo inicialmente”, puntualizó.

El legislador explicó que lo que sucedió en el tema de la Asamblea Nacional debe significar el cierre de un capítulo de lo que ha sido este organismo “durante los 10 años anteriores. Tenemos que tener una Asamblea Nacional independiente a las otras funciones del Estado, que responda a las exigencias de la ciudadanía, que no sea sucursal de Carondelet. La reestructura no tiene que ver solo con un cambio de nombre, sino con la creación de una agenda legislativa que se cumpla, que vaya en dirección de construir institucionalidad”.

Tello mencionó que “los asambleístas son fiscalizados constantemente”. Recordó que la ciudadanía “empezó con los gritos que se vayan todos, porque aparentemente no iba a hacer nada con respecto al presidente de la Asamblea Nacional”.

Manifestó que se ha sentido “incomodo e impotente” cuando han presentado proyectos de resolución de lucha contra la corrupción que no han pasado en la Asamblea Nacional. “El 26 de julio presenté una moción para que se discuta el tema de la SENAIN para exhortar al presidente su eliminación, como respuestas recibimos una negación”, expresó.

Dejó en claro que el tiempo les ha dado la razón porque la noche de ayer, 19 de marzo, el presidente Moreno anunció que eliminará esta Secretaría.

El legislador también rechaza la troncha y repartición dentro de la Asamblea. Aseguró que no ha mantenido “una sola reunión ni un solo paso de cabildeo” porque lejos de las aspiraciones personales, “están las cuestiones de carácter institucional”.

Aclaró que no ha tenido ninguna reunión con otras bancadas ni con ningún legislador. “La resolución que presenté lo hice sin consensuar con las otras bancadas. De mi bloque recibí una llamada antes de la sesión pidiéndome que no presente la resolución y les dije no. La elección de la presidenta de la Asamblea tiene que significar el cierre de una capítulo nefasto”, afirmó.

Lamentó que tenga que usar el mismo discurso de hace 20 años en contra de la corrupción “porque la corrupción no se ha superado y se ha regresado a las mismas prácticas”. Recordó que quienes pusieron a disposición sus cargos, “a través de un boletín público, ahora lo están defendiendo y votaran en contra de la restructura”.

Reprochó que algunos políticos sean incoherentes con sus actos y por ello, “yo he venido diciendo desde hace rato el cuestionamiento al funcionamiento del CAL y a la Comisión de Fiscalización”.

Por último, Tello comentó que la Asamblea debe servir para fiscalizar y también para recibir los cuestionamientos de la ciudadanía.

(AEH - PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio