Silvana Pastor: Fórmula usada por Contraloría para determinar perjuicio no consta "en ley, contrato ni en bases de licitación" de campo Singue (AUDIO)

Audio Marzo 20 - Silvana Pastor



Campo marginal "en 5 años le genera al Estado ingresos por USD$300 millones", afirmó Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa de Gente Oil, insiste en que el informe de la Contraloría sobre el campo Singue carece de sustento técnico y legal. "El equipo auditor que emitió el informe tiene un desconocimiento total de la industria petrolera", aseguró. "Cuando se quiere insistir en que la tarifa es la que genera el perjuicio al Estado, hay un error técnico importante", agregó Pastor, quien dijo que la fórmula usada "no existe en las bases, no existe en la ley, no existe en el contrato". Negó un perjuicio al Ecuador con el contrato, por el contrario, "en 5 años le genera al Estado ingresos por USD$300 millones, inversiones de capital, inversiones en activos fijos y todas las facilidades de producción por USD$122 millones".

Pastor insistió en que el informe de Contraloría “carece de todo sustento técnico y legal”.

“El equipo auditor, que emitió este informe, cuando revisamos cada uno de los puntos en los cuales se podría tratar de mencionar algún tipo de irregularidad, vemos que tienen un desconocimiento total de la industria petrolera, de lo que es la contratación petrolera y de cómo se evalúa un proyecto petrolero”, detalló.

Indicó que el campo Singue fue licitado a nivel internacional en un proceso, en el cual se puso a oferta de inversionistas internacionales y locales 9 campos marginales.

“Campos que eran de poco interés para el Estado por las condiciones, ya sea de producción o las condiciones de abandono que tenían los campos”, explicó.

Sigue fue abandonado por 15 años por el Estado ecuatoriano, aseguró Pastor, del 1997 al 2012, cuando se entrega para licitación.

“El campo estuvo en manos del Consorcio Petrolero Amazónico por 4 años, el Consorcio Petrolero Amazónico era un consorcio de varias empresas venezolanas, entre ellas Dygoil l, por lo cual, de alguna manera, se trata de vincular a Gente Oil con Dygoil, pero en un consorcio distinto ajeno al consorcio DGC, al cual fue adjudicado el campo en la ronda petrolera”, aclaró.

Aunque el campo Singue estuvo en manos de ese consorcio, “no tuvo una sola intervención, ni una sola inversión, ni una sola extracción, ese campo no fue intervenido por Dygoil”.

“Lo tenían ahí en un contexto en el cual estaba operando SueloPetrol no era Dygoil el operador, esa es una diferencia fundamental en el sector petrolero ¿por qué no intervinieron u operaron el campo? Eso ya les corresponde a ellos aclarar”, dijo.

El campo fue devuelto al Estado porque tenía que ser licitado como parte de campos madrigales, insistió.

“Después de casi 8, 9 meses, en la licitación, es cuando entra a ofertar el consorcio DGC, Dygoil, Gente Oil. En esta licitación una de las condiciones que se presentan en las bases para todos los campos que se estaba licitando es que si es que se recibía más de una oferta por un campo, el campo era asignado a la tarifa más baja, si es que se recibía una sola tarifa por el campo en la licitación, la contraparte, el Estado tenía la obligación de sentarse a negociar la tarifa, a rebajar la tarifa, porque es interés del Estado, si recibe una sola oferta, encontrar las mejores condiciones para el Estado”, agregó.

La tarifa inicial fue de USD$34.5 dólares por barril. Recordó que en el año 2011 a 2012, cuando se produjo esta oferta, los precios del crudo internacional estaban entre USD$90 a USD$100 dólares por barril.

“Esta tarifa incluye todos los riesgos de la contratista, el Estado no pone un solo centavo, que es la diferencia con otros contratos, la contratista pone la inversión, los costos de operación, la utilidad razonable y esos componentes de la tarifa son los que le permiten al inversionista decir: por el riesgo, por la inversión que vengo a poner en el país, el precio que estoy dispuesto a que me paguen es de tanto”, indicó.

Tras la presentación de la oferta del consorcio DGC, después de 3 a 4 meses negociando, se acuerda la tarifa de USD$33.5, es decir, un dólar menos.

“No implica pérdida, si la contratista es seria, viene, invierte y descubre reservas, extrae mayor producción, es un beneficio para el Estado, porque, en este caso, es importante mencionar que los beneficios económicos del Estado se dan en función de la tarifa sí, pero en función de que se extraiga más producción. Puedo tener una tarifa de USD$33.5, pero si no extraigo más crudo, eso se queda ahí”, enfatizó.

“Cuando se quiere insistir en que la tarifa es la que genera el perjuicio al Estado, hay un error técnico importante”, agregó Pastor, quien se refirió al pronunciamiento de la Contraloría sobre este asunto en particular.

“La Contraloría dice que la tarifa no debió ser de USD$33.5, debió ser de USD$32.45, está en una licitación, en la cual hay una negociación, presenta una oferta y la Contraloría coge una fórmula matemática, una base de evaluación, en la cual pone variables, calcula y dice que debió ser USD$32.45, esa fórmula no existe en las bases, no existe en la ley, no existe en el contrato”, reiteró.

“¿Cómo puede basar la Contraloría un perjuicio en una fórmula que no existe?” cuestionó y dijo que ellos tomaron una herramienta de evaluación emitida por una comisión de las tarifas.

“En un proceso de licitación tiene varias comisiones, por eso es la transparencia de la licitación, no es un contrato adjudicado, no es un contrato en régimen especial, es una licitación, ahí tiene la comisión que evalúa la capacidad técnica, financiera, tiene la comisión que evalúa que los requisitos se cumplan, tiene la comisión que evalúa las ofertas y tiene la recomendación final de la comisión, que dic si es conveniente o no para el Estado, está hablando de más de 20 personas que participan en un proceso de evaluación de la oferta”, indicó.

La comisión de negociación analiza la oferta técnica y financieramente para establecer si la tarifa es conveniente. No obstante, Pastor enfatiza que eso no significa que esa sea la herramienta de evaluación para que “la Contraloría venga, después de 5 años, a ingresar datos que considera correctos y arroja un valor de USD$32.45”.

“¿Usted le puede imponer a un inversionista una tarifa? Tienen que llegar a un acuerdo”, acotó.

Al ser consultada en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre los resultados tras la operación en el campo Singue, Silvana Pastor respondió: “Si tiene un campo abandonado 15 años, que no le genera un beneficio al Estado, firma un contrato con una tarifa de USD$33.5, tenía una expectativa de recuperar, en 20 años, USD$105 millones, en 5 años le genera al Estado ingresos por USD$300 millones, inversiones de capital, inversiones en activos fijos y todas las facilidades de producción por USD$122 millones ¿me puede decir que hay un perjuicio al Estado?”.

“Están hablando de USD$5 millones porque la Contraloría dice que debió la tarifa ser un dólar menos, calcula el dólar por la producción y dice que hay un perjuicio de USD$5 millones cuando le ha dejado beneficios por sobre USD$400 millones. Si entramos al detalle de los beneficios que han tenido las comunidades, los beneficios que se han pagado en tributos y contribuciones, estamos hablando de más de USD$30 millones”, puntualizó.

Otro de los errores “garrafales” en la industria petrolera, a criterio de Pastor, es que la Contraloría establece que, de las variables del modelo económico, se debió haber puesto el 100 por ciento de la extracción de la reserva, es decir, 2 millones de barriles.

“Pregúntele a cualquier geólogo si es posible con todos los riesgos asociados a la extracción petrolera si es que se puede extraer el 100 por ciento de las reservas de un campo, la respuesta es no, es imposible”, recalcó.

Acerca de la comunicación emitida por DGC, en la que se le informa que se iba a adoptar la explotación bajo la tarifa de USD$29, Silvana Pastor señaló que esa tarifa es importante ponerla en un contexto.

“No podemos comparar dos consorcios distintos con dos propuestas de actividades distintas. Si plantea al Estado un plan de actividades, en la cual no tiene actividades de exploración, una de las actividades más riesgosas en el campo petrolero, evidentemente, su tarifa, si no tiene actividades de exploración, es mucho más bajas que unas actividades, de las cuales, en la décima ronda petrolera, incluían actividades de exploración para el mismo campo, ahí el riesgo del inversionista es distinto”, aclaró.

El Consorcio Petrolero Amazónico estaba renegociando los contratos de participación o de marginales a contratos de servicios con tarifas.

“¿Qué tiene que ver una negociación que no estaba en el marco de la décima ronda petrolera, 6, 8 o 10 meses atrás con la negociación internacional petrolera, en las cuales las condiciones de actividades son distintas? ¿Por qué tratan de mezclar lo uno con lo otro?”, cuestionó.

“Sí el Presidente Rafael Correa era Presidente en ese momento, sí era el Ministro Wilson Pastor Ministro de Hidrocarburos, así es, pero, si revisa las fechas en las cuales me vinculo a Gente Oil, primero, son totalmente fuera del tiempo de las negociaciones de esta licitación y adjudicación del contrato”, recalco Pastor sobre la vinculación que se hace con su padre.

“Tengo una trayectoria de 25 años en la carrera financiera y administrativa, previamente al proceso de contratación que seguí para Gente Oil, estuve trabajando 4 años como directora administrativa-financiera de una empresa automotriz muy grande del país, es decir, no es que no tengo las credenciales para asumir esta cuestión”, enfatizó.

