Fiscal Baca niega intimidación a policía que elaboró informe de audio entre Serrano y Pólit

"Voy a contestar ante instancia que corresponda contestar", dijo El Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, se refirió a la indagación que Thania Moreno abrió por el supuesto delito de intimidación, referente al policía que asegura que el titular de la Fiscalía lo presionó para que elabore el informe del audio entre José Serrano y Carlos Pólit, aseveró que es falso, "pero más allá de que es falso, yo voy a contestar ante la instancia que corresponda contestar".

Además, negó que haya persecución en contra de Thania Moreno, quien fue suspendida de su cargo por las denuncias que tiene en su contra y lleva cuatro indagaciones que existen en su contra. “Es una decisión que ha tomado el Consejo de la Judicatura y me parece que lo hace dentro del marco de la ley. Sobre ese tema no me corresponde pronunciarme”.

“Puede estar tranquila porque la gente como yo somos gente decente, d bien y que no tiene problema con nadie”, acotó.

El fiscal Baca confirmó la detención de los tres policías, quienes supuestamente estarían relacionados en el secuestro del activista Fernando Balda. “No es ninguna coincidencia (que se reactive el caso). Es un tema que está en investigación desde hace varios meses y en consecuencia es un tema que continua”.

“La investigación tiene que continuar y tiene que establecer posibles participes, y no me refiero solo a actores políticos”, puntualizó.

(AEH)

Fuente: Teleamazonas