Dallyana Passailaigue: Exministro Espinosa institucionalizó encubrimiento y silencio en escuelas

Recomendó que protocolos se eleven a acuerdos ministeriales para que se obligue su cumplimiento La asambleísta Dallyana Passailaigue se refirió al informe de la Comisión AMMPETRA sobre los abusos sexuales en las instituciones educativas, donde aseguró que el exministro de Educación, Augusto Espinosa, institucionalizó el encubrimiento y el silencio. "Tanto AAMPETRA como la Asamblea Nacional hizo su trabajo a destiempo, ahora es tiempo que la Fiscalía y Contraloría actúen con mano dura, celeridad y de forma independiente para que las familias de las victimas tengan justicia".

Señaló que lo que revela el informe es preocupante. “El ministro de Educación es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Educación y el exministro Espinosa (Augusto) no cumplió con su rol al no implementar y no evaluar los protocolos. En el 2014 se conoció de 34 casos, en el 2015, 94 y en el 2016 la cifra ascendió a 389 casos”.

“Nada de lo que se hizo funcionó y si se hizo algo, se hizo mal, porque en 2013 se expidió un protocolo que determinaba la forma de proceder para los profesionales en casos de violencia sexual, que determinaba que se debía denunciar a la Fiscalía, pero en 2015 ese protocolo se actualizó y se incorporó, para los directores distritales, la posibilidad de otorgar como medidas de protección la suspensión temporal del agresor, cuando lo que cabe es la destitución”, acotó.

Además, dijo que estos protocolos no se elevaron a acuerdos ministeriales, por lo que no era obligatorio su cumplimiento. “Esto sumado a que en la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que todo director, autoridad, docente, estudiante, que conozca algún caso de abuso sexual, tiene que denunciarlo directamente a la junta distrital de resolución de conflicto, quienes hicieron de jueces y fiscales, cuando no les correspondía”.

La legisladora explicó que entre 2013 y 2015 se revelan 382 casos, de los cuales “el exministro Espinosa dice que 44 se resolvieron y es cierto, dentro de ese 44% están los casos en los que se procedió con destitución, pero también los que se archivaron, los que fueron absueltos y las suspensiones temporales. Esto demuestra que el exministro Espinosa institucionalizó el encubrimiento y el silencio”.

Explicó que el código de silencio es un acuerdo ministerial expedido por la exministra Vidal que “establece que ninguna persona, ni autoridad, ni docente, ni estudiante de un establecimiento educativo puede dar ninguna declaración ni entrevista cuando se trate de las actividades referentes al Ministerio de Educación, y si quisieran o tuvieran algún requerimiento para hacerlo, la única forma es recibiendo una autorización expresa del Ministro de Educación. Esto le da total potestad y control”.

“Hay responsabilidad grave porque estos delitos penales no se denunciaban en la fiscalía. El Ministerio, si bien han transparentado las cifras, hay que elevar los protocolos a acuerdos ministeriales para que sea obligatorio su cumplimiento, hay que tomar en cuenta las recomendaciones del comité de los derechos del niño de las Naciones Unidas que presentaron sus observaciones en 2011 y hay que desinstitucionalizar el encubrimiento y el silencio”, puntualizó.

Fuente: Contacto Directo – Ecuavisa