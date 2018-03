De encontrarla, Secretario de Presidencia hará pública corrupción de gobierno actual

Insistió en que régimen está enfocado en transparentar actuación de funcionarios públicos con cero tolerancia a accionar equivocado Juan Sebastián Roldán, secretario general de la Presidencia, prometió hacer pública la corrupción que posiblemente se encuentre en el actual gobierno, sin dejar de lado la que se ha estado denunciando del régimen anterior. El nuevo funcionario reiteró que en el mandato del presidente de la República, Lenín Moreno, se enfocan muchas actuaciones acorde a la transparencia y a llegar a consensos con distintos sectores.

El funcionario estuvo en el Gobierno del expresidente Rafael Correa, pero se retiró, según comentó, porque el Exmandatario “decidió tomar la justicia en sus manos”, sin embargo, él consideraba que la política se hacía a partir de una democracia radical en donde los poderes se respetaban entre sí. “Por eso volví, porque el presidente Moreno me ha demostrado que su intención es fortalecer los ejes democráticos de este país”, dijo.

Roldán precisó que el actual mandatario le ha pedido que sea su consejero político, que sea el vocero oficial de la Presidencia y que trabaje en temas específicos que se los irá pidiendo conforme el tiempo. “Yo creo que este gobierno sí tiene y tenía un eje político importante que es el que le ha llevado a tener los enormes resultados políticos que ha tenido”.

“Sin falsa modestia, creo que lo único que el Presidente busca es otro criterio, pero no busca cimentar otro tipo de eje político porque eso ya existía”, explicó. El funcionario mencionó que conoce a Moreno desde hace mucho tiempo porque era a quien le contaba la situación de la Secretaría de Transparencia antes de hacerlo con Rafael Correa y consideró que en ese tiempo establecieron un vínculo de confianza y respeto muy fuerte por lo que no era necesario que haya algún tipo de condición para estar en ese cargo.

Para Roldán, el actual actuar del Gobierno es el correcto, el no tener ningún tipo de tolerancia a la corrupción o a acciones incorrectas. “Creo que eso marca una pauta distinta, lamentablemente, al final del mandato anterior, cuando había una acusación de los medios públicos, cuando había una acusación de personas de fuera del régimen, primero se hacía un homenaje, luego se defendía a la persona y después, cuando ya se daban cuenta de que era un pillo confeso, terminaban sacando las manos y diciendo que no tenían nada que ver con el Gobierno”.

Según dijo, los funcionarios del mandato actual entienden o deberían entender cuáles son los parámetros que les plantea el Presidente, cuál es el criterio y hacia dónde va el país, siendo la base sobre la que Moreno tendrá que juzgar quién debe y no debe estar. “Esto no se trata de ver cuál es la posición personal de cada uno. Nosotros somos parte de un proyecto político al que hay que darle sentido y fuerza en la discusión crítica dentro y fuera”.

El Secretario General de la Presidencia aclaró que este sí es un proyecto político de izquierda, comparándolo con el periodo anterior. Argumentó que en dicho proceso se debe tener la posibilidad de discutir los temas que tienen que ver con el progresismo y cómo evoluciona el mundo. “No nos podemos quedar en las creencias personales de un solo individuo. Además, es emancipador, libertario. En ningún momento puede coartar las libertades de las personas. Cuando el Gobierno encuentre cualquier indicio de corrupción del anterior o de este mismo, actuará y lo procesará públicamente frente a las instancias que correspondan”.

El Exsecretario de Transparencia aclaró que mientras ejerció su cargo en el régimen anterior, nunca recibió ningún tipo de coerción porque si lo habría hecho, la habría denunciado. “Cualquier persona que no hable de esta situación, sea cual fuere su caso, está siendo cómplice del acto. Hay temas que se procesan interna y externamente, pero los de corrupción se denuncian sea cual fuere su origen o sea quien sea la persona que está involucrada”.

Reiteró que este ha sido un gobierno en el que ha querido que haya un Consejo de Participación Ciudadana independiente y ha roto con el concepto de la reelección indefinida, pero además, planteó la muerte civil para los corruptos y que cuando ha tenido que tomar decisiones difíciles con respecto a la posición de la justicia frente a la situación del Exvicepresidente. “Es un gobierno que da muestras claras de a dónde va y creo que eso es bueno para la ciudadanía”.

En cuanto al proceso de diálogo iniciado por este régimen, Juan Sebastián Roldán enfatizó que “quien comprenda la política en blanco y negro, como el expresidente Correa, no está bien. Este gobierno mira las cosas distinto, en el margen de la democracia no se trata de ganar y reírte del que le hiciste los goles. De lo que se trata es de construir un país con los distintos. Si no somos capaces de escuchar a los demás, estamos haciendo un gobierno a nuestra medida, pero ese no es el punto”, reflexionó.

“¿Cómo puede ser que hagamos políticas para los indígenas sin hablar con la CONAIE aunque se tenga todas las discrepancias posibles y no se llegue a un consenso? Hay que sentarse y hablar. Quienes tienen este planteamiento de que se está entregando la agenda porque dialogas, me imagino que cuando llegas a la casa pegan tres patadas porque son los que mandan. Eso no funciona. Cuando uno llega a la casa, se discute, se debate hasta con los hijos, ya no existe tal cosa como el palo”, comparó.

Asegurando que en este mandato se tiene la certeza de que el fruto de los diálogos no es solamente llegar a acuerdos, sino corresponsabilizar. “Si nosotros llegamos a una conclusión, nos corresponsabilizamos de ese resultado y para sacar al país adelante es fundamental que los empresarios pequeños, grandes y medianos, sean parte de la construcción del futuro conjunto del país”. (JPM)

