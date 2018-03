Nunca hablaron y jamás se ofreció protección, aclaran Ricardo Rivera y Rafael Correa

Desmienten las declaraciones de Ivonne Núñez, primera abogada de Rivera, quien afirma haber sido testigo de una supuesta conversión entre ellos En la publicación del medio digital "Código Vidrio" se recoge que Ivonne Núñez, primera abogada de Ricardo Rivera, habría presenciado una llamada telefónica en la que supuestamente el expresidente Rafael Correa ofrecía proteger a Rivera. Ante esto, el tío del ex vicepresidente Jorge Glas aclaró que "jamás he hablado con el expresidente sobre el juicio infame que me pusieron y peor pedirle que me proteja". De igual forma, el ex mandatario señaló que "es una nueva infamia" y asegura que tampoco ha conversado con Rivera.