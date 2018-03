Gustavo Larrea cerca de VIVE

Dirigente de Democracia Sí fue invitado a convención de VIVE el fin de semana pasado La convención de la agrupación política VIVE se realizó el fin de semana pasado, en la Plaza Belmonte, en donde se presentaron las primeras postulaciones para las elecciones del próximo año. Una cara conocida, aunque no perteneciente a ese movimiento llegó al sitio. Se trata de Gustavo Larrea, dirigente de Democracia Sí, quien, en declaraciones para Ecuadorinmediato, señaló que acudió por una invitación y, aunque no busca de frente una alianza con VIVE, no descarta en el futuro una integración de un Frente con distinas fuerzas políticas.