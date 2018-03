ECUAVISA (Quito) Operativos se extienden a toda la frontera con Colombia

"No vamos a permitir que en nuestro país se creen ambientes de inseguridad", dijo el Ministro César Navas Este 19 de marzo, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la cúpula policial para analizar la situación, principalmente en San Lorenzo, en Esmeraldas. En la cita de este lunes al medio día participaron Ramiro Mantilla, comandante general de la Policía; Nelson Villegas, jefe de Estado Mayor; el inspector general Lenín Bolaños; Carlos Gutiérrez, director nacional de Operaciones, entre otros miembros de la institución.

También estuvieron el ministro del Interior, César Navas, y el titular de Defensa Nacional, Patricio Zambrano, quien al entrar al Palacio de Carondelet manifestó que ya realizaron las evaluaciones por los ataques en frontera.

Las autoridades muestran preocupación y respaldan la decisión del Gobierno de no bajar la intesidad de los operativos de control no solo en la provincia de Esmeraldas, donde han registrado los ataques, si no también se destinarán soldados y policías a las provincias de Carchi y Sucumbíos que forman parte de toda la frontera común con Colombia.

“No vamos a permitir que en nuestro país se creen ambientes de inseguridad, por eso estamos trabajando en la frontera norte y en todo el país para garantizar la seguridad de todos. Ya hay una persona detenida, quien está vincuada con la explosión registrada en el cantón San Lorenzo”, afirmó el ministro del Interior, César Navas.

Sobre el mismo tema, el comandante general de la Policía, Ramiro Mantijo, aseguro que "van a fortalecer los controles en la ciudad. Estos se realizarán también en las vías y carreteras para así evitar el paso de explosivos. Las unidades especiales antinarcóticos están siendo reforzadas".

El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, afirmó que la vigilancia en frontera continuará en manos de la Policía y Fuerzas Armadas. Espera, además, tener una reunión de los próximos días con las autoridades colombianas "para realizar la evaluación que sea necesaria".

Acceso restringido a El Pan

La mañana de este lunes los accesos a esa población de El Pan por el lado de Mataje y Guadalito, fueron restringido por disposición del alto mando de la militar por seguridad. En ambos accesos hay puestos de control militar. Ahí se pide documentación a quien van hacia Mataje, igual ocurre en Guadalito, donde hay uniformados de la Armada y grupos de especiales de la Policía.