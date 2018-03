SOSPECHA: Consejo de la Judicatura suspende temporalmente a Fiscal Thania Moreno

Decisión se da como medida cautelar, dentro del numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial El Consejo de la Judicatura notificó a la Fiscal General del Estado subrogante, Thania Moreno, la suspensión temporal de su cargo, como una medida cautelar. La decisión se realiza, según informó, "dentro del marco de sus competencias, establecidas en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial".

Además, la entidad aclara que esta decisión “no constituye un anticipo de sanción o de criterio y garantiza el debido proceso en relación a las denuncias que dicha funcionaria ha recibido en su contra”.

En horas de la tarde, la Fiscal Thania Moreno indicó que las denuncias en su contra son una garantía ya que se investigará todo lo que se denuncie. “Es importante que se hagan las investigaciones porque no tengo nada que esconder, para mí es una garantía que se investigue”.

De igual manera, aseguró que “no me voy a dejar intimidar por nadie. Si la manera de intimidarme para que no conozca o investigue el caso 30-S es presentarme 20, 30 40 denuncias, me defenderé. Esa manera de denunciarme no me va a intimidar. No voy a dejar que esas denuncias infundadas permitan que me retire del cargo. No lo haré, yo cumpliré mi trabajo como lo he hecho desde el 2001”.

(AEH)

Fuente: Consejo de la Judicatura, Ecuadorinmediato