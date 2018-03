Nombraron a Thania Moreno para ocultar caso pases policiales, denuncia Jorge Rodríguez (AUDIO)

Audio Marzo 19 - Jorge Rodríguez



"No existen vendettas, la señora Moreno es una ficha dentro de un ajedrez manejado por grandes poderes económicos", afirmó Jorge Rodríguez, de la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), señaló que en la denuncia presentada ante el Consejo de Participación transitorio, mencionan que "existe un sistema en donde se manipulan los nombramiento de la Corte, jueces y tribunales, incluyendo a la Fiscalía, para ocultar hechos de corrupción dados en el gobierno anterior". Esta forma de ocultar, dijo, fue realizar un concurso de fiscales de manera apresurada, donde se nombró a Thania Moreno, 24 horas antes, de que litigue en el caso pases policiales. "No existen vendettas, la señora Moreno es una ficha dentro de un ajedrez manejado por grandes poderes económicos", afirmó.

Señaló que critican y “apuntamos directamente hacia el señor Gustavo Jalkh junto al ministro del Interior, de ese entonces, para efectos de ocultar temas relativos a los pases policiales”. Argumentó que “la forma de ocultar fue haciendo un concurso a toda velocidad”.

Sobre el caso pases policiales, indicó que Wilson Toainga estaba a cargo de este tema y “había pedido que el ministro del Interior y varias autoridades de ese ministerio asistan a rendir su versión, pero se trató de sacar a Toainga y poner una persona directamente vinculada con el ministro del Interior”.

Recalcó que en un solo día se envía el oficio ante el directorio del Consejo de la Judicatura. Luego de ello, dijo, cuando el fiscal asiste para dar su resolución, “ese momento es destituido. En la mañana le posicionaron a Thania Moreno y en la tarde estaba la nueva fiscal sentada y llega con un documento redactado sobre el caso pases policiales”.

Reiteró que el nombramiento de Thania Moreno “lo hacen 24 horas antes de que se siente en el despacho de la audiencia, significa que si necesitaba 15 días, debían postergar la audiencia”, anunció. Rodríguez recalcó que “no existen vendettas, la señora Moreno es una ficha dentro de un ajedrez manejado por grandes poderes económicos”.

Preciso que hay responsabilidad de Gustavo Jalkh, del ex ministro del Interior y del Consejo de Participación “que no trató temas de corrupción”.

Aclaró que no se invitó a la Fiscalía en este proceso porque “se pretendía que pase lo que ha pasado. No se ha devuelto un solo dólar de la venta de los pases”. Mencionó que entre las pruebas que presentan están varios audios sobre los procesos.

Rodríguez también reveló que “hay responsabilidades que vienen no solamente del ministerio, sino también de la presidencia y están relacionadas con varios temas. Las cosas se van descubriendo poco a poco”.

Como Comisión Anticorrupción, dijo, “no solo estamos persiguiendo a un sistema mafioso que se construyó durante 10 años, sino que el monto básico de lo que se llevaron fueron sobre los USD $35 millones”.

Considera que no pueden continuar “en una posición de que sale el Fiscal Carlos Baca y entra Thania Moreno”.

El miembro de la Comisión Anticorrupción manifestó el interés para que los ciudadanos se interesen en fiscalizar a sus autoridades y para que puedan intervenir en varios ámbitos: “Yo creo que es fundamental que comencemos a despertar un poco el ánimo de los ciudadanos y abrir la boca, porque es importante que puedan intervenir en su cantón, criticar a las autoridades que no hacen obra y mucho más”.

De la misma manera, se refirió a la glosa que fue impuesta por parte de la Contraloría General del Estado en su contra, sobre lo cual sostuvo que la misma nunca procedió: “Yo ganaba USD 96 dólares, haciendo un trabajo cívico, si tuve glosa, fue una glosa solidaria orquestada por estos miserables, después de que di cinco años de mi trabajo. Pero no me vengan a decir que tengo una glosa, y que saqué a empujones a la gente de la Contraloría porque no iba a permitir eso. Al final no me cobraron porque hice el reclamo correspondiente”.

Para concluir su intervención, habló acerca de los cuestionamientos que ha recibido su hijo por defender al Fiscal General, Carlos Baca Mancheno: “Claro que me complica esta situación, pero somos dos personas diferentes, yo respeto lo que hace mi hijo y admiro eso, el actúa inteligentemente. Él sabe hacer las cosas de manera adecuada y sabe porque está ahí”.

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra