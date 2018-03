Fiscal Thania Moreno ahora denuncia "intimidación" a procesado en caso Pases Policiales

Ante rumores de que Consejo de la Judicatura le dio ultimátum para que renuncie, sostuvo: "No me voy a dejar intimidar por nadie" La Fiscal General Subrogante, Thania Moreno, indicó que el policía Ernesto Montenegro, uno de los sentenciados en el caso de los Pases Policiales, habría sido intimidado y se le habría ofrecido USD$50 mil para dijera que ella lo había obligado a mentir. "Si alguno de los señores periodistas estuvo el día en el que formulé cargos ante el presidente de la Corte Provincial, escucharon a uno de los abogados de los procesados indicando que su cliente habría sido intimidado".

Expuso que “el señor Ernesto Montenegro indica que acudieron, el 14 de marzo, aproximadamente a las 16h30, hasta el lugar ubicado por el pasaje Godoy, donde le ofrecieron USD$50 mil, así como el asesoramiento de un estudio jurídico con el fin de que ponga una denuncia en la Thania Moreno le habría obligado a mentir”.

Moreno indicó que las denuncias en su contra son una garantía ya que se investigará todo lo que se denuncie. “Es importante que se hagan las investigaciones porque no tengo nada que esconder, para mí es una garantía que se investigue”.

Por otro lado, a través de su cuenta de Twitter, el periodista Carlos Vera escribió que el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dio un ultimátum a la Fiscal para que renuncie o la destituían, ya que iba a evaluar hoy las medidas cautelares contra el Titular de la Fiscalía, Carlos Baca Mancheno.

Ante esto, aseguró que “No me voy a dejar intimidar por nadie. Si la manera de intimidarme para que no conozca o investigue el caso 30-S es presentarme 20, 30 40 denuncias, me defenderé. Esa manera de denunciarme no me va a intimidar. No voy a dejar que esas denuncias infundadas permitan que me retire del cargo. No lo haré, yo cumpliré mi trabajo como lo he hecho desde el 2001”.

“Esta no es la primera vez que yo vivo este tema de desacreditación. Esto no es nuevo para mí. Poner las denuncias es una manera de intimidarme”.

