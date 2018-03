NO MÁS: Cynthia de Glas clama que cese "linchamiento mediático" contra su esposo, su familia y SUMESA

Esposa del ex vicepresidente aclara que se ha visto apremiada a renunciar por la inexplicable campaña en su contra Cynthia Díaz de Glas, esposa del ex vicepresidente Jorge Glas, actualmente detenido en la cárcel 4 de Quito, ante las versiones de haber sido despedida de SUMESA empresa donde laboraba hasta la semana pasada, hizo llegar un comunicado, por medio de terceras personas en redes sociales amigas, en el cual clama por el cese del "linchamiento mediático" que está sufriendo por este tema, pidiendo además que se deje de atacar a su esposo, su familia y a la propia entidad por parte de los enemigos políticos del ex segundo mandatario