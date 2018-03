Amparito Cóndor: Macarena Valarezo le hizo mucho daño a mi familia (AUDIO)

Audio Marzo 19 - Amparo Condor



Asegura que ex concejal la acusa de delincuente y vendedora de droga Amparito Cóndor es una comerciante que trabaja al norte de la ciudad de Quito vendiendo flores. Manifiesta que desde hace varios años sufre hostigamiento por parte de la Policía Metropolitana, que, en varias ocasiones le ha retirado su mercancía y ha sido detenida. "Todo esto empezó en el 2002. He sido maltratada por la señora Amelia Hache y su familia, que arriendan un puesto de flores frente al mío. Es una familia que tiene mucho poder y dinero y para quitarme mi puesto se han valido de diferentes autoridades para hacerme daño", dijo y también acusó a la ex concejal Macarena Valarezo la habría acusado de ladrona y vendedora de droga.

Según comenta, “en el 2012 la señora Macarena Valarezo, concejal de ese entonces, me acusó de delincuente, ladrona y vendedora de droga, ella firmó la denuncia en la Comisaría de la Administración Norte. Cuando hicieron el operativo y se llevaron mis cosas, me fui donde el comisario y me indicó la firma en la pantalla de la computadora, le pedí una copia para seguir con un juicio y me dijo que lamentaba mucho no poder ayudarme porque se podía meter en problemas con la máxima autoridad, y como me quedé sin dinero, lo dejé ahí”.

Menciona que su vida se complicó desde ese momento. “Por ese operativo mis hijos quedaron sin escuela, me quedé sin trabajo, pero la necesidad que tenemos porque somos gente pobre, me ha obligado a regresar a la esquina, y desde el 2012 he sido maltratada por la Policía Metropolitana, perseguida por la Policía Nacional, es un hostigamiento que ya no aguanto”.

Relata que en 2004 ocurrió otro episodio con los uniformados. “Hicieron un operativo, uno de mis sobrinos de 19 años al ver tanto maltrato de esta familia y que nos quitaron el pan de nuestros hijos, cogió la soga y se suicidó, y esto lo sabe muy bien la Defensoría del Pueblo, yo me fui a denunciar. Cuando me hicieron el operativo me indicaron una carpeta que supuestamente me iban a dar una caseta pero que no diga nada, fue el arquitecto Henry Reyes, y nunca me cumplió con la caseta que me ofreció”.

Amparito acotó que “en el sector donde estamos las señoras que vendemos las flores sabemos que Macarena Valarezo es comadre de Amelia Hache”.

Señala que desde el 2016 no ha parado de visitar a varias autoridades del Municipio de Quito para que todo esto se solucione. “En el 2012 ingresaron mis documentos a lo legal. Denuncié ante el jefe de espacio público, Jorge Espín, y el señor Ramiro Cruz; que son quienes firman los permisos. Ellos siempre han tenido una negativa a mis papeles. En 2015 me dijeron: ya no más documentos, a usted ya la conocemos demasiado. Yo solo les pedía mi permiso y me dijeron que no, solo me dicen: es que no hay curso de capacitación, no hay gasolina para irnos a la inspección; ponen cualquier pretexto”.

“Me fui a denunciar en la Alcaldía y la secretaria llamó al señor Jorge Espín, y dijo que mis permisos están rotundamente negados porque yo estoy acusada de delincuente, ladrona y vendedora de droga. También dicen que los moradores del sector no me pueden ver porque yo he lanzado piedras a los edificios, lo cual es mentira, y me niegan a que ingrese mis documentos”, acotó.

Cuenta que en el 2015 fue detenida por la Policía. “Lo hicieron por defender mi puesto y a la chica que estaba embarazada. El secretario de la comisaria Maritza Cebo, me golpeó y me rompió el labio. La policía me llevó para que haga la denuncia, pero como es funcionario público me ganó e indicaron el video que tenían pero cortándolo, no pasan cuando me pegaron, sino solo cuando yo lo cogí porque me defendí. La juez me sentenció a seis días de cárcel y la cumplí en Chillogallo. Me duele porque justo fue un 13 de febrero y quería llevar el pan a mi casa y mi papá estaba enfermo y necesitaba dinero, se me llevaron todo igual”.

La vendedora de flores agregó que su situación se complicó en 2016, tras la publicación de un video en redes sociales en el que realiza la denuncia de todo lo que le ocurrió.

“La señora Macarena Valarezo me sigue un juicio, me pide 100 mil dólares y 30 días de cárcel, eso fue en mayo de 2017. Me planta el juicio porque de ese video han hecho memes de la señora Macarena y el señor Lasso y que mi video sobrepasa el millón de visitas”, dijo.

“Aparte de eso, la señora Macarena se inventa que yo le he agredido, tiene la hora, la fecha, hay videos del Ecu 911 en los que se demuestra claramente que es mentira lo que dice, pero lamentablemente los videos del edifico están borrados y los del Ecu 911 no pude encontrarlos”, manifestó.

Continúa explicando. “Me llegaron a sentenciar a 15 días de cárcel por el video que dicen que ha afectado a la imagen de ellos. Legalmente gané el juicio, porque no tuvieron pruebas en contra mía. La señora Macarena amenazó a la jueza y a mi abogado de muerte. Un día antes de que ir a dar declaración, un hombre asaltó a mi hija con un cuchillo, y le dijo: dile a tu mamá que esta es una advertencia. Cuando llegué a la audiencia, resulta que mi abogado me hizo abstenerme al derecho al silencio, pero yo quería hablar y el doctor me hizo callar. Inmediatamente me sentenciaron a 15 días a la cárcel. Luego fuimos a la oficina de mi abogado, es el doctor Mauricio Sotalín, y me dijo: mil disculpas doña Amparito, pero la jueza está amenazada de muerte”.

La comerciante comenta que la sentencia ocurrió en septiembre del 2017. “Me escondí casi dos meses, perdí mi trabajo, he abandonado a mis hijos. Salí el 23 de noviembre a cobrar un dinero de un hornado solidario que hice y mientras almorzaba en un restaurante se me acercaron cuatro hombres y me mostraron el arma y me dijeron que los acompañe. Como yo estaba con estas amenazas de la señora Macarena Valarezo y del señor Vicente Izquierdo, que claramente me ha dicho que es amigo del señor alcalde y me ha dicho: ya verás lo que vamos a hacer con Mauricio y te vamos a quitar esa porquería de puesto; yo tenía temor. Al salir del restaurante grité y pedí ayuda, hay un video, agradezco a quien lo hizo porque salvó mi vida. Solo le digo a la señora Macarena Valarezo que ya le hizo mucho daño a mi familia, que ya basta”.

Concluye diciendo que su detención es ilegal porque “tenían una foto en blanco y negro donde me decían que soy ladrona y narcotraficante y no tenían mi nombre. Me dijeron que debo ir a los medios de comunicación y decir que el joven Fausto Miño me ha pagado para que le haga daño a usted, yo les dije que jamás iba a meter a un hombre inocente a la cárcel, tampoco voy a denunciarlo porque él nada tiene que ver en esto”.

FO

Fuente: Ecuador Inmediato Radio