Presidente del FUT: Propuesta de Ministerio para calcular Salario Básico es subjetiva (AUDIO)

Audio Marzo 19 - José Villavicencio



Para dirigente, se debe ver el tema social y no solo indicadores económicos José Villavicencio, Presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), se refirió al planteamiento que hizo el Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, de cambiar el cálculo del Salario Básico Unificado. Indicó que es subjetiva porque no se debe ver solo indicadores económicos, sino también el tema social. "Nosotros valoramos de que hoy la primera autoridad del Ministerio de Trabajo se pronuncie en el marco de poder discutir una ley salarial o el de discutir nuevos mecanismo para incrementar los salarios. Los trabajadores siempre hemos venido planteando la necesidad de conforme trascurre el año, discutir este temas porque si no vamos a seguir en lo mismo".