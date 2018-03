Pese a desafiliación de PAIS, Soledad Buendía no quiere dejar el CAL

Argumenta que todavía forma parte de bancada oficialista La asambleísta Soledad Buendía habló sobre la reestructuración que se avecina en la Asamblea Nacional y respondió a varias voces en el interior de este organismo que piden su remoción del Consejo de Administración Legislativa (CAL) por ‘no representar a ninguna fuerza política’. La legisladora manifestó que, a pesar de que se desafilió del movimiento Alianza PAIS, continúa siendo parte de la bancada oficialista.

Buendía sostiene que el argumento de varios legisladores que afirman que no representa a ninguna fuerza política en la Asamblea Nacional es erróneo, ya que las bancadas se constituyen legalmente por diferentes legisladores, sean afiliados o no a un partido político y esto no sería un argumento válido para removerla del CAL.

Por este motivo, la legisladora afirmó que, pese a que se desafilió del movimiento Alianza PAIS, continúa siendo parte del movimiento oficialista: “Las bancadas se constituyen legalmente por diferentes legisladores, sean afiliados o no a un partido político, por eso estos argumentos son erróneos. La afiliación partidista no es una condición indispensable para conformar una bancada, eso quiere decir que no estamos fuera de la bancada, porque legalmente formamos parte de la bancada”.

Por su parte, la legisladora, María José Carrión, rechazó estas declaraciones ya que explicó que los asambleístas que se desafiliaron de la organización política se han autodenominado como asambleístas independientes, por eso ya no conforman parte del Bloque de Alianza PAIS.

(PF)

Fuente: TC Televisión