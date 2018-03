Antonio Ricaurte no acepta candidatura a Prefectura de Pichincha (AUDIO)

Audio Marzo 19 - Antonio Ricaurte



Política ecuatoriana es una "porquería y un lodazal", respondió El fin de semana pasado se le propuso a Antonio Ricaurte la candidatura para la Prefectura de Pichincha de la mano del movimiento VIVE. Sin embargo, el ex concejal de Quito declinó la invitación. "No quiero ser parte de la porquería que significa hacer política", aseveró, al tiempo de mencionar que, al momento, existe enfrentamiento, broncas, peleas, que "nunca se han magnificado como en la actualidad", detalló. Dijo ser ya un político retirado.

El pasado fin de semana, el movimiento VIVE se reunió con un “lleno total” con representantes de diferentes sectores de la ciudad y parroquias rurales.

En el encuentro se tomaron algunas definiciones, entre ellas, proponer el regreso de algunos concejales de Quito, que terciarían por la reelección, y, además, la solicitud a Antonio Ricaurte para que sea el precandidato a la Prefectura de Pichincha.

“Esa fue una moción del movimiento VIVE y se aprobó por unanimidad en la Asamblea del movimiento VIVE”, añadió.

En su primera intervención tras la propuesta, Antonio Ricaurte pidió disculpas por haber sido parte de la política tal y como está concebida en el país.

“Pido disculpas por los errores cometidos como humano y como personal y le agradezco al movimiento VIVE y a sus dirigentes por su apoyo, por su cariño y confianza, pero no voy a aceptar la candidatura a la Prefectura de Pichincha, no lo voy a hacer”, reveló.

Su negativa a intervenir en las próximas elecciones se debe, según detalló, a que “no quiero ser parte del quehacer político de este país tal y como está concebido con todos los errores y con todo lo que representanta la política en este país”, dijo, aunque admitió que él también ha sido parte de esto en el pasado.

“No acepto porque no quiero ser parte de la porquería y el lodazal que significa hacer política en la actualidad, porque no se respeta ni a personas ni a familias, no se respeta ni la privacidad ni la intimidad, porquería que destruye a seres humanos por interés político, personal”, insistió.

Mencionó no estar dispuesto a ser parte del “circo mediático” en el que se destruye a personas “y se crece a quienes, por negocio político, se victimizan, sacando réditos políticos y hasta dinero”.

“Usando argucias jurídicas para, en nombre de la victimización, llenarse los bolsillos, admiro a quienes ingresan con la mejor de las intenciones al circo de la política y a ellos hay que apoyar de la misma forma como habrá que respaldar cuando ataquen su nombre criminalmente por interés político, morbo, odio o show”, manifestó.

“En la política no hay amigos, solo intereses”, aseguró Ricaurte, al tiempo de mencionar que su deseo es tener “amigos, paz con mi familia”.

“Admito a quienes se auto engañan pensando que quienes se acercan, cuando están en el ejercicio del poder, lo hacen de corazón o por vocación, cuando solo hay interés de encontrar trabajo o el consabido contacto para hacer negocios”, agregó.

“¡Qué porquería significa, en política, cuando quienes aportan en campañas piensan que luego recibirán favores o negocios! ¡Qué porquería significa no decir lo que uno piensa o lo que uno quiere hacer cuando solamente se calcula políticamente! ¡Qué porquería significa saber que las más bajas pasiones reinan en la política: envidia, ego, ambición y vanidad, ahora magnificadas a través de las redes sociales!”, sumó Ricaurte, quien detalló que en este espacio se sacan a flote los odios, complejos, cobardías ocultas.

“Por eso no quiero ser parte de la porquería que significa hacer política”, enfatizó.

Antonio Ricaurte aseveró que ahora la “bronca, pelea, enfrentamiento” se ha magnificado y citó a las redes sociales como el lugar en donde “cobardes, ocultándose, pueden decir y hacer lo que les dé la gana y, muchas veces, sin siquiera existir”.

“Esa política que antes se hacía, en donde decías algo y se contestaba desde la otra parte con altura, a veces, y no con altura, en muchas más, ahora ya no existe, porque ahora hay ocultamiento de las identidades, a través de las redes sociales y se saca a flote todo el odio, el veneno, la venganza, la vendetta y complejo que se tiene como seres humanos para dañar a una persona y a las familias”, acotó.

“Nunca es tarde para decir las cosas”, mencionó Ricaurte, al tiempo de aclarar que él no reunió a los integrantes del movimiento VIVE el sábado pasado, por el contrario, fue invitado al encuentro.

“El movimiento VIVE no es mío, es democrático, tiene estructura, organización, tiene bases, tiene espacios de determinación democráticos, el día sábado concurrí como invitado y parte del movimiento VIVE, allá fui y concurrí, en ese sentido, escuché el pedido de que sea candidato a la Prefectura de Pichincha, por unanimidad se aceptó esa postura, en ese sentido, no dije nada y me quedé en mi silla por respeto a mi movimiento”, puntualizó.

“Hace rato que me retiré” de la política ecuatoriana, recordó el ex concejal de Quito. Así también dijo no importarle lo que se piense por esta decisión.

“Tengo la libertad de decir lo que creo y siento de corazón, siento que la política es una porquería y un lodazal, lodazal del cual fui parte y por eso un mea culpa y pido disculpas a la ciudadanía por haber sido parte de esta política tal y como está concebida en el país”, opinó.

¿Habló del tema con líderes políticos?

