Silvana Pastor pone en duda informe de Contraloría sobre campo Singue

Para Silvana Pastor, vicepresidenta de Gente Oil, el informe de Contraloría sobre la adjudicación dl campo Singue "adolece totalmente de sustento técnico". Aseguró que el conflicto de la situación se da por la relación con el exministro Wilson Pastor, quien es su padre.

Explicó que es vicepresidenta financiera administrativa “bajo una estructura muy formal de esta compañía que es extranjera. Tiene una estructura donde hay un gerente general, una vicepresidencia de operaciones y el cargo que yo desempeño. Bajo mi función están las áreas financieras, administrativas, ambientales y de proyectos sociales”.

Aseguró que el conflicto de la situación se da por la relación con el exministro Wilson Pastor. “Mi padre efectivamente era ministro de recursos no renovables, él sale en 2013. Esto es un proceso licitatorio, no a dedo. El pensar que el ministro direccionó o podía manipular a los inversionistas internacionales no es posible”.

“En el proceso de licitación hay varias instancias en las cuales se analizan las ofertas. Hacen una auditoría sobre el campo Singue de un proceso licitatorio, pero no analizan los otros campos adjudicados. Es un juez de cuentas (la contraloría) pero no podemos decir que lo que está mal en un contrato está bien en otros”, acotó.

Afirmó que las declaraciones de Fernando Villavicencio de que hay un acuerdo con el Fiscal para archivar este caso, son falsas. "Esta y otro tipo de acusaciones carecen de sustento, presenta documentos falsos", puntualizó.

Niega que exista un perjuicio al Estado y asegura que la tarifa de $ 33,5 es parte de un contrato “de prestación de servicios”, en los que el Estado “a diferencia de los anteriores, de participación, no pone ni un dólar” y la contratista asume el riesgo de la inversión”.

Rebate a los auditores: “La ley no dice que se tiene que desglosar la tarifa. Nos han puesto un equipo de auditoría que no tiene idea”. E insiste en que “técnicamente es imposible extraer el 100% de las reservas probadas, que son una estimación”.

Pastor recordó que están, desde agosto del año pasado, en un proceso penal. “Yo me entero del informe de la Contraloría por la televisión, ni la compañía sabía. Me presenté en la fiscalía, mi padre está aquí defendiéndose al igual que otras 25 personas que no han hecho nada ilegal”.

